Ρωσία: Εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο των γενεθλίων του Ναβάλνι

Σήμερα ο Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε σε αποικία κρατουμένων στο χωριό Χαρπ που βρίσκεται στον Αρκτικό Κύκλο, θα γινόταν 48 ετών. Οι υποστηρικτές του εκλιπόντος πολιτικού προσέρχονταν από νωρίς το πρωί στο νεκροταφείο Μπορίσοφκσκογιε στη Μόσχα όπου έχει ταφεί.

Στο Βερολίνο τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, ενώ σήμερα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο συναυλία στη μνήμη του.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν, ο κόσμος που προσέχονταν από το πρωί στο νεκροταφείο, κρατούσε λουλούδια και φωτογραφίες του.

Στο νεκροταφείο προσήλθαν οι μητέρες του Αλεξέι Ναβάλνι και της Γιούλια Ναβάλναγια, οι οποίες μίλησαν με τον κόσμο, όπως μεταδίδει το κανάλι “Govorit Moskva” στο Telegram.

«Δυστυχώς, στο προσεχές μέλλον, η Γιούλια φυσικά δεν μπορεί να έρθει στη Ρωσία. Νοσταλγεί πολύ τη Μόσχα και τη Ρωσία», δήλωσε η μητέρα του Ναβάλνι.

Alexei Navalny‘s wife, Yulia Navalnaya, commemorates his birthday in Berlin.

He would have turned 48 today.

“They want us to forget who and what is responsible for his death but we remember” – today at Berlin’s St. Mary‘s Church. pic.twitter.com/sF1iFNmtYl

— Michaela Kuefner (@MKuefner) June 4, 2024