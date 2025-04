Ρωσία και Ουκρανία ανταλλάσσουν κατηγορίες για την παράβαση της πασχαλινής εκεχειρίας

Η πασχαλινή εκεχειρία που κήρυξε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα (20 Απριλίου), φαίνεται να μην τήρηθηκε από καμία πλευρά, καθώς τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε διατάξει τη διακοπή των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κατά μήκος της γραμμής του μετώπου μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ρωσία συνέχισε να εξαπολύει επιθέσεις πυροβολικού, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδισμών με βαρέα όπλα, ειδικά το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 46 επιθέσεις από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 4 μ.μ. της Κυριακής, ενώ κατήγγειλε ότι η ρωσική πολεμική δραστηριότητα ήταν εντονότερη στις περιοχές του Ποκρόβσκ, Κουρσκ και Ντόνετσκ.

A report by Commander-in-Chief Syrskyi as of 4:00 p.m. on Easter Day:

Unfortunately, the trend of increasing the use of heavy weaponry by Russian forces continues. From the beginning of the day until 4:00 p.m., there have been a total of 46 Russian assaults across various…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2025