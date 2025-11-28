Ρωσία: Κατάρρευση πύργου εκτόξευσης στο Μπαϊκόνουρ

Πρωτοφανή κρίση αντιμετωπίζει η Ρωσία στο διαστημικό της πρόγραμμα μετά την κατάρρευση του πύργου εξυπηρέτησης εκτοξεύσεων στο κοσμοδρόμιο Μπαϊκόνουρ του Καζακστάν, κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης του διαστημοπλοίου Soyuz MS-28 την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Το περιστατικό συνέβη αμέσως μετά την επιτυχή απογείωση του Soyuz MS-28 από την πλατφόρμα 31, η οποία αποτελεί τον μοναδικό ενεργό χώρο εκτόξευσης επανδρωμένων αποστολών προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) για τη Ρωσία. Σύμφωνα με αναφορές, ο πύργος αποκολλήθηκε από τον πίδακα εξαγωγής της μηχανής του πρώτου σταδίου του πυραύλου και κατέρρευσε στο κανάλι φλόγας κάτω από την πλατφόρμα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Το Soyuz MS-28, με δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν αστροναύτη της NASA στο πλήρωμα, προσδέθηκε με επιτυχία στον ΔΔΣ λίγες ώρες αργότερα, χωρίς τραυματισμούς. Ωστόσο, η καταστροφή του συμπλέγματος εκτόξευσης καθιστά αδύνατες τις επόμενες αποστολές Soyuz και Progress για αόριστο χρονικό διάστημα.

Ο ειδικός διαστημικών θεμάτων Βιτάλι Γεγκόροφ δήλωσε ότι η Ρωσία «έχει χάσει την ικανότητά της να στέλνει ανθρώπους στο διάστημα για πρώτη φορά σε 60 χρόνια», ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι οι επισκευές μπορεί να απαιτήσουν έως και δύο χρόνια. Η Roscosmos, η ρωσική διαστημική υπηρεσία, παραδέχτηκε τις ζημιές και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα σε εργασίες αποκατάστασης, με αρχικό κόστος που εκτιμάται σε 50 εκατομμύρια δολάρια.

Η πλατφόρμα 31, η οποία έχει αναβαθμιστεί από το 2018 για να υποστηρίζει τις εκτοξεύσεις Soyuz-2.1a, φιλοξενεί το 90% των ρωσικών διαστημικών αποστολών. Η καταστροφή εντείνει τις εντάσεις στις σχέσεις Ρωσίας-Καζακστάν, με τις αρχές του Καζακστάν να απαιτούν αποζημιώσεις και να επικρίνουν την κακή συντήρηση της σοβιετικής εποχής υποδομής. Η μίσθωση του Μπαϊκόνουρ από τη Μόσχα λήγει το 2050, και το περιστατικό μπορεί να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις ανανέωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



