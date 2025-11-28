Ρωσία: Κατάρρευση πύργου εκτόξευσης στο Μπαϊκόνουρ

Σοβαρή ζημιά στην πλατφόρμα 31 κατά την εκτόξευση Soyuz MS-28

Ρωσία: Κατάρρευση πύργου εκτόξευσης στο Μπαϊκόνουρ
28 Νοέ. 2025 10:15
Pelop News

Πρωτοφανή κρίση αντιμετωπίζει η Ρωσία στο διαστημικό της πρόγραμμα μετά την κατάρρευση του πύργου εξυπηρέτησης εκτοξεύσεων στο κοσμοδρόμιο Μπαϊκόνουρ του Καζακστάν, κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης του διαστημοπλοίου Soyuz MS-28 την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Το περιστατικό συνέβη αμέσως μετά την επιτυχή απογείωση του Soyuz MS-28 από την πλατφόρμα 31, η οποία αποτελεί τον μοναδικό ενεργό χώρο εκτόξευσης επανδρωμένων αποστολών προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) για τη Ρωσία. Σύμφωνα με αναφορές, ο πύργος αποκολλήθηκε από τον πίδακα εξαγωγής της μηχανής του πρώτου σταδίου του πυραύλου και κατέρρευσε στο κανάλι φλόγας κάτω από την πλατφόρμα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Το Soyuz MS-28, με δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν αστροναύτη της NASA στο πλήρωμα, προσδέθηκε με επιτυχία στον ΔΔΣ λίγες ώρες αργότερα, χωρίς τραυματισμούς. Ωστόσο, η καταστροφή του συμπλέγματος εκτόξευσης καθιστά αδύνατες τις επόμενες αποστολές Soyuz και Progress για αόριστο χρονικό διάστημα.

Ο ειδικός διαστημικών θεμάτων Βιτάλι Γεγκόροφ δήλωσε ότι η Ρωσία «έχει χάσει την ικανότητά της να στέλνει ανθρώπους στο διάστημα για πρώτη φορά σε 60 χρόνια», ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι οι επισκευές μπορεί να απαιτήσουν έως και δύο χρόνια. Η Roscosmos, η ρωσική διαστημική υπηρεσία, παραδέχτηκε τις ζημιές και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα σε εργασίες αποκατάστασης, με αρχικό κόστος που εκτιμάται σε 50 εκατομμύρια δολάρια.

Η πλατφόρμα 31, η οποία έχει αναβαθμιστεί από το 2018 για να υποστηρίζει τις εκτοξεύσεις Soyuz-2.1a, φιλοξενεί το 90% των ρωσικών διαστημικών αποστολών. Η καταστροφή εντείνει τις εντάσεις στις σχέσεις Ρωσίας-Καζακστάν, με τις αρχές του Καζακστάν να απαιτούν αποζημιώσεις και να επικρίνουν την κακή συντήρηση της σοβιετικής εποχής υποδομής. Η μίσθωση του Μπαϊκόνουρ από τη Μόσχα λήγει το 2050, και το περιστατικό μπορεί να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις ανανέωσης.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Συνάντηση Φιλαρμονικών και Χορωδίων Ακράτας 2025
11:13 «Ξέρετε ποιος είμαι;»: Τι λέει η ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 19χρονου γιου γνωστού πολιτικού στη Νέα Ερυθραία ΒΙΝΤΕΟ
11:08 Κακοκαιρία Adel – Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές: Οι δήμοι που ανέστειλαν τη λειτουργία τους
11:05 Εξιχνίαση κλοπής άνω 23.000 ευρώ σε σπίτι στην Αιγιάλεια
11:03 Κρήτη: Με λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρετούν τον 19χρονο Ραφαήλ στο Τυμπάκι ΦΩΤΟ
11:00 Πάτρα: Σύλληψη στην πλατεία Ολγας, πήγε να πουλήσει αρχαία νομίσματα
11:00 Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Ακόμα κι όταν πετάμε από κάπου κρατιόμαστε
11:00 48ωρη απεργία των ταξί στην Πάτρα
10:56 Κεραμέως: «Ιστορική εθνική συμφωνία, περισσότεροι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από συλλογικές συμβάσεις»
10:51 Hellenic Train: Αλλάζει ώρα το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς του Προαστιακού
10:49 Πάτρα: Sold out η παράσταση «Ο Κύριος Αμιλκάρ»
10:44 Παπαθανάσης: 6 έργα 5,5 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και κυκλική οικονομία
10:38 Συρία: 10 νεκροί από ισραηλινή επιχείρηση στο χωριό Μπέιτ Τζιν
10:34 Πάτρα: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα ΑΜΕΑ από τους «Μαχητές»
10:30 Παπασταύρου για λειψυδρία: «Αποθέματα νερού για 2 χρόνια ακόμα και χωρίς βροχή»
10:30 Πάτρα – Κρουαζιέρα: Προορισμός και τους 12 μήνες του έτους ΦΩΤΟ
10:25 Αθήνα: Γιατί «πλημμύρισε» με 40 χιλιοστά βροχής, η ανάλυση Κολυδά ΒΙΝΤΕΟ
10:15 Ρωσία: Κατάρρευση πύργου εκτόξευσης στο Μπαϊκόνουρ
10:04 Κακοκαιρία Adel: Δέντρο ξεριζώθηκε και κατέρρευσε στην Ομόνοια ΒΙΝΤΕΟ
10:01 Νέο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Ελέγχεται προσωπάρχης του Ζελένσκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ