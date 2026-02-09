Ρωσία: Ομολόγησαν οι ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας του Στρατηγού Αλεξέγεφ

Για τον φόνο του Αλεξέγεφ, η SBU είχε υποσχεθεί στον Κόρμπα 30.000 δολάρια, σύμφωνα με την FSB

Ρωσία: Ομολόγησαν οι ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας του Στρατηγού Αλεξέγεφ
09 Φεβ. 2026 10:28
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δύο άνδρες, που θεωρούνται ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Ρώσου στρατηγού Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ ομολόγησαν ότι εκτελούσαν εντολές από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών (SBU).

Η Ουκρανία έχει διαψεύσει κάθε ανάμειξη στην απόπειρα δολοφονίας του Αλεξέγεφ την Παρασκευή. Ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, υπαρχηγός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), δέχθηκε πυρά σε κτίριο διαμερισμάτων στη Μόσχα. Μετά την επίθεση υπεβλήθη σε εγχείρηση και έχει πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Η Μόσχα είπε ότι ο ύποπτος, ένας Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, ανακρίθηκε μετά την έκδοσή του στη Ρωσία από το Ντουμπάι. Ένας ύποπτος συνεργός του, ο Βίκτορ Βασίν, επίσης ανακρίθηκε.

Σε ανακοίνωσή της η FSB αναφέρει ότι τόσο ο Κόρμπα όσο και ο Βασίν «ομολόγησαν την ενοχή τους» και έδωσαν λεπτομέρειες για την επίθεσή τους, την οποία, όπως είπαν, «πραγματοποίησαν για λογαριασμό της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας».

Η FSB δεν παρείχε κάποια αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία να μπορέσει άμεσα να διακριβώσει το Reuters.

Δεν ήταν εφικτή η επικοινωνία με τους δύο άνδρες καθώς βρίσκονταν υπό κράτηση στη Ρωσία. Η SBU δεν ήταν προσβάσιμη για άμεσο σχολιασμό της ανακοίνωσης της FSB.

«Είχαν τάξει 30.000 δολάρια»

Σύμφωνα με την FSB, ο Κόρμπα στρατολογήθηκε από την SBU τον Αύγουστο του 2025 στο Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας. Εκπαιδεύτηκε στο Κίεβο και πληρωνόταν κάθε μήνα σε κρυπτονομίσματα. Για τον φόνο του Αλεξέγεφ, η SBU είχε υποσχεθεί στον Κόρμπα 30.000 δολάρια, σύμφωνα με την FSB.

Σύμφωνα με την FSB, οι πολωνικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ανάμειξη στη στρατολόγηση του δράστη.

