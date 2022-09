Ρωσία: «Ουρές»  στα σύνορα με τη Γεωργία – Φεύγουν για να γλιτώσουν την επιστράτευση

Χάος επικρατεί στην Ρωσία μετά το διάγγελμα του Βλαντίμιρ Πούτιν για την μερική επιστράτευση. Δεκάδες Ρώσοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να γλιτώσουν την επιστράτευση, με τις φωτογραφίες νεαρών που προσπαθούν να περάσουν σε γεωργιανό έδαφος, να πυροδοτούν σχόλια χλεύης από τη μεριά των Ουκρανών.

Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για «δειλία των ορκ», όπως αποκαλούνται οι Ρώσοι στην Ουκρανία.

Οι τεράστιες ουρές που έχουν σχηματίσει οι Ρώσοι στα σύνορα με τη Γεωργία είναι ενδεικτικές του κλίματος αναστάτωσης και πανικού στη Ρωσία, όπου αεροπορικές εταιρείες θα σταματήσουν να πουλάνε εισιτήρια σε άνδρες από 18 έως 65 ετών, οδηγώντας τους ουσιαστικά στην αναζήτηση άλλων τρόπων διαφυγής από τη χώρα.

Νεαροί Ρώσοι που αρνούνται να πολεμήσουν έχουν σχηματίσει ουρές στα σύνορα με τη Γεωργία, καθώς δεν μπορούν εύκολα με άλλο τρόπο να φύγουν από τη χώρα τους.

Προβληματισμός κυριεύει τους Γεωργιανούς, όπως γράφουν δημοσιογράφοι της χώρας, καθώς οι ροές Ρώσων μεταναστών είναι μεγάλες.

This is how the Russian-Georgian border looks now. pic.twitter.com/EOFFXGo6eR

Ελάχιστες αεροπορικές εταιρίες φαίνεται να εξυπηρετούν Ρώσους πολίτες που θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους μεταξύ των οποίων και η Emirates που βγάζει διαθεσιμότητα όμως μόνο σε ακριβό ναύλο. Για παράδειγμα, ένα αεροπορικό εισιτήριο από Μόσχα για Βελιγράδι χωρίς επιστροφή και με ανταπόκριση 24 ωρών έφτασε να πωλείται στη τιμή των 9.000 ευρώ (διακεκριμένη θέση) και το εισιτήριο της πρώτης θέσης 11.560 ευρώ.

Το σύστημα της εν λόγω αεροπορικής εταιρείας δεν δίνει διαθεσιμότητα σε φθηνό ναύλο (οικονομική θέση) κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι είτε έχει εξαντληθεί η συγκεκριμένη κατηγορία αεροπορικών εισιτήριων είτε αυτά δεν είναι διαθέσιμα.

Μετά την εντολή που έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, μέσω διαγγέλματος, για επιστράτευση, η αναστάτωση στη χώρα του είναι εμφανής με τις πτήσεις χωρίς επιστροφή να γίνονται ανάρπαστες. Ωστόσο, λόγω της διαταγής για επιστράτευση, οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες έχουν σταματήσει να πωλούν εισιτήρια σε άνδρες από 18 εώς 65 ετών. Εισιτήρια θα μπορούν να πωληθούν μόνο κατόπιν έγκρισης από το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας.

This is a #Georgian-Russian border , Larsi checkpoint from the #Russian Side , there is a long queue as Russians are massively trying to escape. pic.twitter.com/jZ0YQwQ33H

— Mariam Geguchadze (@mariamgegu) September 21, 2022