Ρωσία: Παραδόθηκε στις φλόγες διυλιστήριο μετά από ουκρανικό χτύπημα – ΒΙΝΤΕΟ 

“Κόκκινος” συναγερμός σήμανε στη Ρωσία ύστερα από ουκρανική επίθεση με drone σε διυλιστήριο στην περιφέρεια Ριαζάν και σε εργοστάσιο μικροστοιχείων, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή όπλων, στην περιφέρεια Μπριάνσκ.

«Οι δυνάμεις της ουκρανικής άμυνας έπληξαν σημαντικούς στόχους του κατακτητή στις ρωσικές περιφέρειες Ριαζάν και Μπριάνσκ», ανακοίνωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο στρατού.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση: «Επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Ριαζάν που εφοδιάζουν με καύσιμα τον ρωσικό στρατό. Το εργοστάσιο μικροστοιχείων Kremniï El στο Μπριάνσκ επλήγη επίσης».

Πρόκειται για μία από τις κυριότερες επιχειρήσεις μικροηλεκτρονικής βιομηχανίας στη Ρωσία, η οποία κατασκευάζει εξαρτήματα για συστήματα ρωσικών πυραύλων και μαχητικών αεροσκαφών, που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να επιτεθεί στην Ουκρανία.

«Η συστηματική και στοχευμένη καταστροφή εγκαταστάσεων που εφοδιάζουν με καύσιμα, λιπαντικά και στρατιωτικό εξοπλισμό τον ρωσικό κατοχικό στρατό θα συνεχιστεί μέχρι η ένοπλη επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας να σταματήσει», υποστήριξε, επίσης, ο ουκρανικός στρατός.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν το διυλιστήριο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονταν στον ουρανό, σκεπάζοντας τα πάντα και δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μέσα σε αυτό το χαοτικό σκηνικό, άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι ενώ ακούγονται και εκρήξεις.

Russia suffered the most massive drone attack since the beginning of this year. In Ryazan, an oil refinery and a thermal power plant burned epically, and in Bryansk, a factory producing electronics for military equipment. pic.twitter.com/pt3MOUqIOF

— NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2025