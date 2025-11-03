Ρωσία: Παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο Khabarovsk, ΒΙΝΤΕΟ

Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon

03 Νοέ. 2025 21:51
Η Ρωσία παρουσίασε πρόσφατα το τελευταίο της πυρηνικό υποβρύχιο, με την ονομασία «Khabarovsk», το οποίο είναι ικανό να φέρει το πυρηνικό drone «Poseidon», γνωστό και ως «πυρηνικό βλήμα του ολέθρου».

Η τελετή καθέλκυσης του υποβρυχίου πραγματοποιήθηκε από τον Ρώσο υπουργό Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, παρουσία του Αρχηγού του Ρωσικού Ναυτικού, Ναυάρχου Αλεξάντερ Μοϊσεγιέφ και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων ναυπηγείων, στο ναυπηγείο Sevmash στη Σεβεροντβίνσκ.

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για εμάς – το βαρύ πυρηνικό αντιτορπιλικό Khabarovsk πέφτει στο νερό από το διάσημο ναυπηγείο Sevmash», δήλωσε ο κ. Μπελούσοφ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας τόνισε ότι το υποβρύχιο, το οποίο φέρει υποθαλάσσια όπλα και ρομποτικά συστήματα, θα επιτρέψει στη Ρωσία να διασφαλίσει με επιτυχία την ασφάλεια των θαλάσσιων συνόρων της και να προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα σε διάφορες περιοχές των ωκεανών του κόσμου, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Το πυρηνικό υποβρύχιο Khabarovsk σχεδιάστηκε από το Κεντρικό Γραφείο Σχεδιασμού Ναυτικής Μηχανικής Rubin και προορίζεται για να εκτελεί αποστολές του ρωσικού Ναυτικού, χρησιμοποιώντας σύγχρονα υποθαλάσσια όπλα, συμπεριλαμβανομένων ρομποτικών συστημάτων για διάφορους σκοπούς, όπως ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας στην ιστοσελίδα του.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Ρωσία ανακοίνωσε τις δοκιμές του ανεξάρτητου υποβρύχιου οχήματος «Poseidon», το οποίο είναι εξοπλισμένο με πυρηνικό αντιδραστήρα. Σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του μήνα. Μετά την εκτόξευσή του από το υποβρύχιο, το πρωτότυπο χρησιμοποίησε τη δική του μονάδα πυρηνικής ενέργειας για την υποθαλάσσια κίνηση κατά μήκος μιας προκαθορισμένης διαδρομής.

Το όχημα μπορεί να φέρει είτε συμβατικές είτε πυρηνικές κεφαλές, και ο αντιδραστήρας του παρέχει, όπως υποστηρίζει η Ρωσία, απεριόριστο εύρος.

Η σύμβαση για την κατασκευή του Khabarovsk υπογράφηκε το 2012. Το υποβρύχιο τοποθετήθηκε για κατασκευή στις 27 Ιουλίου 2014 στο ναυπηγείο Sevmash. Αρχικά, ο προγραμματισμός ανέφερε καθέλκυση το 2018, όμως το χρονοδιάγραμμα καθυστέρησε αρκετές φορές.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, το Khabarovsk θα εξοπλιστεί και θα κάνει δοκιμές στη θάλασσα, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν αρκετά χρόνια.
