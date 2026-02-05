Ρωσία: Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό ΒΙΝΤΕΟ

Η αιτία της έκρηξης στο τρένο παραμένει υπό διερεύνηση, με αναφορές να υποδηλώνουν πιθανή δολιοφθορά σχετική με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ρωσία: Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό ΒΙΝΤΕΟ
05 Φεβ. 2026 12:42
Pelop News

Μια πύρινη σφαίρα σε σχήμα μανιταριού υψώθηκε στον ουρανό μετά από έκρηξη βαγονιού με καύσιμα σε τρένο στην περιφέρεια Ταμπόφ της Ρωσίας, που εκτελούσε κρίσιμο δρομολόγιο μεταφοράς προμηθειών για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το περιστατικό συνέβη στον σιδηροδρομικό σταθμό Kochetovka-2 κατά τη διάρκεια δρομολογίου του τρένου προς τη νότια Ρωσία, με τις φλόγες να εκτινάσσονται εκατοντάδες μέτρα στον αέρα.

Εκτεταμένες ζημιές σε τρένα και καθυστερήσεις

Περίπου 30 εμπορευματικά βαγόνια καταστράφηκαν από τη φωτιά, ενώ προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία τουλάχιστον οκτώ οκτώ επιβατικών τρένων, ορισμένα εκ των οποίων εκτελούσαν δρομολόγια από τη Μόσχα προς την κατεχόμενη Κριμαία.

Το τρένο μετέφερε καύσιμα, στρατιωτικό εξοπλισμό και άλλες σημνατικές προμήθειες στις νότιες και νοτιοδυτικές περιοχές της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Επιτόπου έσπευσαν ειδικά πυροσβεστικά τρένα και ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, ενώ η ρωσική σιδηροδρομική εταιρεία εγκατέστησε κέντρο επιχειρησιακής διαχείρισης για την εκτίμηση των ζημιών. Αρχικές αναφορές ανέφεραν πιθανό τραυματισμό του μηχανοδηγού, ωστόσο δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα θύματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:19 Συρεγγέλα κατά Κωνσταντοπούλου: Αναφορά στον Πρόεδρο της Βουλής για «υβριστική συμπεριφορά»
13:10 Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου «Οριακές αντιστάσεις» στο Pixelbooks – Συζήτηση για τη μετανάστευση
13:03 Άρειος Πάγος: Δικαίωση για δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη – Οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση και όχι στο σύνολο
13:01 Σκιαδαρέσης – «Νέα Δυτική Ελλάδα»: «Ταφόπλακα» στον δρόμο Ολυμπία-Βυτίνα-Τρίπολη – Βολές σε κυβέρνηση και Περιφέρεια
13:00 Μαρίνα Πάτρας: Τι συμβαίνει με τις νέες προβλήτες; Έγιναν … υποβρύχιες» στην πρόσφατη κακοκαιρία
12:55 Τα ζευγάρια του final-4 Κυπέλλου που θα γίνει στην Πάτρα
12:50 Μήνυμα 112 στην Τριφυλία για την κακοκαιρία – Περιορίστε τις μετακινήσεις σας
12:49 Βρετανία: Συναγερμός από βρεφικά γάλατα, δεκάδες περιστατικά δηλητηριάσεων
12:46 Αιτωλοακαρνανία: Έσπασαν σπίτι και άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ και λίρες – Ταυτοποιήθηκαν πέντε άτομα
12:42 Ρωσία: Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Μητσοτάκης – Ερντογάν: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου
12:38 Το Καρναβάλι των Μικρών απέκτησε τα νέα τραγούδια του! Ακούστα τα όλα!
12:35 Πάτρα: Σε ζεστό κλίμα η κοπή πίτας Ένωσης Γονέων – Μήνυμα συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας
12:33 Ο ΝΟΠ φουλάρει για τη Βουλιαγμένη
12:27 Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για τη Χίο και τη μετανάστευση – Πιέσεις για παρουσία Κικίλια
12:27 Εφυγε πρώην προπονητής του Απόλλωνα Πατρών και της Εθνικής Ομάδας!
12:25 Αίγιο: Προβολή της βραβευμένης ταινίας «Τα Οχτώ Βουνά» από την Κινηματογραφική Λέσχη
12:21 Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι – Ζημιές στην είσοδο
12:18 Η αποκάλυψη της Αννας Μαρίας Παπαχαραλαμπου
12:13 «Ρενουάρ» στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ