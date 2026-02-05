Ρωσία: Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό ΒΙΝΤΕΟ

Μια πύρινη σφαίρα σε σχήμα μανιταριού υψώθηκε στον ουρανό μετά από έκρηξη βαγονιού με καύσιμα σε τρένο στην περιφέρεια Ταμπόφ της Ρωσίας, που εκτελούσε κρίσιμο δρομολόγιο μεταφοράς προμηθειών για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το περιστατικό συνέβη στον σιδηροδρομικό σταθμό Kochetovka-2 κατά τη διάρκεια δρομολογίου του τρένου προς τη νότια Ρωσία, με τις φλόγες να εκτινάσσονται εκατοντάδες μέτρα στον αέρα.

Εκτεταμένες ζημιές σε τρένα και καθυστερήσεις

Περίπου 30 εμπορευματικά βαγόνια καταστράφηκαν από τη φωτιά, ενώ προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία τουλάχιστον οκτώ οκτώ επιβατικών τρένων, ορισμένα εκ των οποίων εκτελούσαν δρομολόγια από τη Μόσχα προς την κατεχόμενη Κριμαία.

Το τρένο μετέφερε καύσιμα, στρατιωτικό εξοπλισμό και άλλες σημνατικές προμήθειες στις νότιες και νοτιοδυτικές περιοχές της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Επιτόπου έσπευσαν ειδικά πυροσβεστικά τρένα και ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, ενώ η ρωσική σιδηροδρομική εταιρεία εγκατέστησε κέντρο επιχειρησιακής διαχείρισης για την εκτίμηση των ζημιών. Αρχικές αναφορές ανέφεραν πιθανό τραυματισμό του μηχανοδηγού, ωστόσο δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα θύματα.

