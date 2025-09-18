Ρωσικές επιθέσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές της Ουκρανίας

Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν στην περιφέρεια Πολτάβα, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Στην περιοχή Μίρχοροντ, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και ξέσπασαν πυρκαγιές, όπως ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βολοντίμιρ Κοχούτ σε ανάρτησή του στο Telegram. Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις οδήγησαν σε προσωρινές διακοπές ηλεκτροδότησης σε πολλούς σταθμούς και καθυστερήσεις έως τρεις ώρες στα δρομολόγια επιβατικών τρένων.

Τους τελευταίους μήνες, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν στοχεύσει επανειλημμένα ουκρανικές σιδηροδρομικές υποδομές, πλήττοντας σημαντικούς κόμβους στις περιφέρειες Χαρκόβου, Ντονέτσκ και Κιρόβοχραντ.

Το τελευταίο χτύπημα περιλάμβανε επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) αργά το βράδυ, η οποία προκάλεσε ζημιές σε πρατήριο καυσίμων και πυρκαγιά, με τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι κατέρριψε 48 από τα 75 drones που εκτόξευσε η Ρωσία και ανέφερε ότι καταγράφηκαν 26 πλήγματα σε έξι διαφορετικά σημεία της χώρας.

