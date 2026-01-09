Ρωσική επίθεση με υπερηχητικούς πυραύλους Oreshnik στην Ουκρανία: Πλήγματα σε ενέργεια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε εκτεταμένη νυχτερινή επίθεση κατά της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και υπερηχητικούς πυραύλους Oreshnik, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και μεταδόσεις του πρακτορείου TASS.

Από τις αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Η Μόσχα ανέφερε ότι τα πλήγματα είχαν ως στόχο κρίσιμες ουκρανικές υποδομές, δίνοντας έμφαση στον ενεργειακό τομέα, τον οποίο –σύμφωνα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς– συνδέει άμεσα με τη λειτουργία του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος της Ουκρανίας. Στους στόχους περιλαμβάνονταν επίσης εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή και τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η ρωσική επίθεση περιλάμβανε συνολικά 36 πυραύλους και 242 drones, στο πλαίσιο μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών κατά κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η χρήση του υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik εντάσσεται σε «μαζικά πλήγματα ακριβείας» και χαρακτήρισε την επιχείρηση απάντηση σε ουκρανική επίθεση που, κατά τη ρωσική πλευρά, είχε προηγηθεί εναντίον κατοικίας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Από την ουκρανική πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για «σοβαρή απειλή» για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση πυραύλου Oreshnik κατά της Ουκρανίας είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2024, σε ρωσικό πλήγμα στην πόλη Ντνίπρο. Τις τελευταίες ημέρες, τόσο η αμερικανική πρεσβεία όσο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχαν προειδοποιήσει για επικείμενη μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση.

