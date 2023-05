Ρώσοι αντάρτες επιτέθηκαν στην περιοχή του Μπελγκορόντ – Την Ουκρανία κατηγορεί η Μόσχα – Αρνείται εμπλοκή το Κίεβο

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιοχής του Μπέλγκοροντ δήλωσε σήμερα ότι «ομάδα σαμποτέρ» του ουκρανικού στρατού εισήλθε στο ρωσικό έδαφος στην συνοικία Γκραϊβαρόν που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία.

Σε δηλώσεις του στο Telegram, ο Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ είπε ότι ο ρωσικός στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας λαμβάνουν μέτρα για να αποτρέψουν την εισβολή.

Ο Γκλαντκόφ είπε ότι οι άμαχοι δεν έπαθαν κάτι κακό και ότι δεν γίνεται απομάκρυνση των κατοίκων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για την εισβολή και ότι γίνονται ενέργειες για να απωθηθούν οι «σαμποτέρ», μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA Novosti.

Νωρίτερα το κανάλι Baza στο Telegram, το οποίο σχετίζεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει ένα ουκρανικό άρμα μάχης να επιτίθεται σ’ ένα ρωσικό συνοριακό φυλάκιο.

COMMUTING IN BELGOROD 🇷🇺

Russians, who are fighting on the side of Ukraine 🇺🇦, are invading Belgorod 🇷🇺.

Russia initially claimed that there was no need to panic – all was fine – news of an attack was mere 🇺🇦 propaganda.

Now Russian tanks are headed to Belgorod. 😂 pic.twitter.com/W5zdtOwLp9

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) May 22, 2023