Ρούμπιο από Μόναχο: Μήνυμα ενότητας στη Δύση με αιχμές για άμυνα, ενέργεια και μετανάστευση

Την ανάγκη διατήρησης ισχυρών δεσμών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη υπογράμμισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, στέλνοντας μήνυμα ενότητας αλλά και διατυπώνοντας αιχμές για κρίσιμα ζητήματα διεθνούς πολιτικής.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έκανε λόγο για μια «ιστορική συμμαχία» που, όπως είπε, διαμόρφωσε την παγκόσμια τάξη και προστάτευσε τον δυτικό κόσμο σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους. Υπενθύμισε ότι κατά την έναρξη της Διάσκεψης, η Ευρώπη ήταν διχασμένη, με τη γραμμή ανάμεσα στον κομμουνισμό και τη δημοκρατία να περνά από τη Γερμανία, σημειώνοντας ότι η ενότητα της Δύσης υπήρξε καθοριστική.

Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για την αντίληψη που επικράτησε μετά τον Ψυχρό Πόλεμο περί «τέλους της Ιστορίας», υποστηρίζοντας ότι η πεποίθηση πως όλα τα κράτη θα μετατρέπονταν σε φιλελεύθερες δημοκρατίες αποδείχθηκε υπεραισιόδοξη.

Στην ομιλία του, ο Ρούμπιο άσκησε κριτική στην εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας σε διεθνείς οργανισμούς και στις πολιτικές που, όπως ανέφερε, ενίσχυσαν το κοινωνικό κράτος εις βάρος της αμυντικής ικανότητας. Αναφέρθηκε επίσης σε ενεργειακές επιλογές της Δύσης, τις οποίες χαρακτήρισε επιβαρυντικές για τις οικονομίες, την ώρα που άλλες χώρες αξιοποιούν ορυκτούς πόρους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο μεταναστευτικό, προειδοποιώντας ότι η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, κατά την άποψή του, δημιουργεί πιέσεις στις δυτικές κοινωνίες. Υποστήριξε ότι η ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα αποτελεί ζήτημα εθνικής κυριαρχίας και όχι έκφραση ξενοφοβίας.

Παρά τις αιχμές, ο Αμερικανός υπουργός επιχείρησε να καθησυχάσει τις ευρωπαϊκές ανησυχίες για ενδεχόμενη απομάκρυνση των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η διατλαντική σχέση παραμένει στρατηγικής σημασίας. Όπως είπε, η Ουάσιγκτον επιθυμεί μια ισχυρή Ευρώπη που θα μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της, σημειώνοντας ότι «η παρακμή δεν είναι αναπόφευκτη αλλά επιλογή».

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ακόμη ότι οι ΗΠΑ διατηρούν βαθιούς ιστορικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς δεσμούς με την Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας τη σχέση αυτή θεμελιώδη για τη διεθνή σταθερότητα. «Το πεπρωμένο μας είναι αλληλένδετο», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ασφάλεια της Ευρώπης συνδέεται άμεσα με την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

