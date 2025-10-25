Ρούμπιο: Οι προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών των ομήρων θα συνεχιστούν

«Δεν θα ξεχάσουμε τη ζωή των ομήρων που πέθαναν σε αιχμαλωσία στα χέρια της Χαμάς. Σήμερα συναντήθηκα με τις οικογένειες των Αμερικανών πολιτών Ιτάι Τσεν και Όμερ Νιούτρα. Δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες παρά μόνο αφού επαναπατριστούν οι σοροί τους, καθώς και όλων των υπολοίπων (ομήρων)», ανέφερε ο Ρούμπιο σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ρούμπιο: Οι προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών των ομήρων θα συνεχιστούν
25 Οκτ. 2025 19:08
Pelop News

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ, διαβεβαίωσε σήμερα ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επιστροφή των σορών των ομήρων, σε συνάντηση που είχε με τους συγγενείς δύο στρατιωτών, οι οποίοι είχαν διπλή υπηκοότητα, αμερικανική και ισραηλινή, και περιλαμβάνονται στους 13 που δεν έχουν παραδοθεί ακόμη από τη Χαμάς.

«Δεν θα ξεχάσουμε τη ζωή των ομήρων που πέθαναν σε αιχμαλωσία στα χέρια της Χαμάς. Σήμερα συναντήθηκα με τις οικογένειες των Αμερικανών πολιτών Ιτάι Τσεν και Όμερ Νιούτρα. Δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες παρά μόνο αφού επαναπατριστούν οι σοροί τους, καθώς και όλων των υπολοίπων (ομήρων)», ανέφερε ο Ρούμπιο σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Ευχαριστούμε» απάντησε μέσω της ίδιας πλατφόρμας η κυριότερη ένωση που αγωνίζεται για την επιστροφή των ομήρων. «13 όμηροι πρέπει να επιστρέψουν στο σπίτι τους, 13 οικογένειες χρειάζονται απαντήσεις. Σας παρακαλούμε, μην σταματήσετε, μέχρι να απελευθερωθεί και ο τελευταίος», ανέφερε.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023 ο λοχίας Ιτάι Τσεν, 19 ετών, βρισκόταν στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατό του τον Μάρτιο του 2024.

Ο λοχαγός Όμερ Νιούτρα, που εντάχθηκε εθελοντικά στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, στα 21 του χρόνια, όταν το άρμα του δέχτηκε επίθεση στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, οι δράστες τον έβγαλαν δια της βίας από το άρμα, μαζί με άλλους τρεις στρατιώτες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:37 Δεν πήγαν οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
20:26 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος με συναλλαγές με τον φερόμενο ως αρχηγό
20:13 Παραιτήθηκε σε μια μέρα ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου
20:01 Κορωπί: «Παραλίγο να την σκοτώσει στο ξύλο» – Μαρτυρία για τη φρικτή επίθεση σε βάρος 40χρονης
19:52 Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «25 χρονών ρεμάλι δεν είσαι ο καλύτερος γονιός»
19:41 Κρήτη: Νεκρός 29χρονος που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του
19:30 Σφραγίζεται το κατάστημα όπου πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι
19:25 Ο Απόλλων τη νίκη με τον Εθνικό Λιβαδειάς, αναζητείται για αυτόφωρο ο «φίλαθλος» που διέκοψε το παιχνίδι
19:17 «Με χτυπούσε χωρίς να σταματά»: Τι λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button
19:11 Κανελλόπουλος: «Παλέψαμε όσο μπορούσαμε, συνεχίζουμε την δουλειά μας»
19:08 Ρούμπιο: Οι προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών των ομήρων θα συνεχιστούν
19:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Ποιητές και ψήστες
18:52 Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και πλησιάζει τους 28 βαθμούς την Κυριακή
18:47 Με έξτρα αστυνομική δύναμη συνεχίζεται το Απόλλων-Εθνικός Λιβαδειάς
18:41 Ιράν: Πτώχευσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες
18:37 Αναμενομένη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
18:31 Διακοπή στο Απόλλων-Εθνικός Λειβαδιάς! Μπήκε «φίλαθλος» στο παρκέ και μετά το έσκασε!
18:29 Χάρης Δούκας για τη 16χρονη που πέθανε στο Γκάζι: Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους
18:20 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ
18:18 Γερμανία: Κατεδαφίστηκαν οι πύργοι πρώην πυρηνικού εργοστασίου ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ