Ρουμανία: Επιστρέφει στην Ελλάδα ο τρίτος τραυματίας του τροχαίου με οπαδούς του ΠΑΟΚ
Σε σταθερή κατάσταση ο τραυματίας με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, στη Ρουμανία
Εντός της ημέρας Τετάρτη 4/02/2926 αναμένεται να μεταφερθεί στην Ελλάδας ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία και όπως μετέδωσε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση και οι γιατροί αναφέρουν πως ενδεχομένως σήμερα να ξεκινήσει η διαδικασία για την αεροδιακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.
Ο τραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά θα γίνει υπό αυτή την προϋπόθεση, ώστε να μην καταπονηθεί.
Ακόμη, έχει ήδη υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος.
