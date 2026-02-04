Ρουμανία: Επιστρέφει στην Ελλάδα ο τρίτος τραυματίας του τροχαίου με οπαδούς του ΠΑΟΚ

Εντός της ημέρας Τετάρτη 4/02/2926 αναμένεται να μεταφερθεί στην Ελλάδας ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία και όπως μετέδωσε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση και οι γιατροί αναφέρουν πως ενδεχομένως σήμερα να ξεκινήσει η διαδικασία για την αεροδιακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο τραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά θα γίνει υπό αυτή την προϋπόθεση, ώστε να μην καταπονηθεί.

Ακόμη, έχει ήδη υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος.

