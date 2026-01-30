Ρουμανία: Σταθερός ο πολυτραυματίας στην Τιμισοάρα – Βελτιωμένη εικόνα για τους δύο τραυματίες στο «Παπαγεωργίου»

Σε εξέλιξη παραμένει η νοσηλεία των τριών οπαδών του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία. Ο πολυτραυματίας χειρουργήθηκε εκτάκτως στην Τιμισοάρα και παρακολουθείται στενά, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο 20χρονος νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική χωρίς ανάγκη ΜΕΘ και ο τρίτος τραυματίας βρίσκεται κοντά στο εξιτήριο.

30 Ιαν. 2026 11:17
Με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στην πορεία της υγείας τους, οι τρεις τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία εξακολουθούν να νοσηλεύονται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να αξιολογούν διαρκώς την κατάστασή τους και να προχωρούν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Στην πιο κρίσιμη εικόνα βρίσκεται ο πολυτραυματίας, που παραμένει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες αεροδιακομιδής προς την Ελλάδα, παρουσίασε οίδημα στον αυχένα και οδηγήθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο νεαρός είναι αιμοδυναμικά σταθερός, ενώ μέσα στη μέρα οι θεράποντες γιατροί αναμένεται να μειώσουν σταδιακά την καταστολή, ώστε να ξεκινήσουν τα τεστ που θα δείξουν τη νευρολογική του κατάσταση.

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται ο 20χρονος που μεταφέρθηκε με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του ελληνικού υπουργείου Υγείας. Φέρει αιμάτωμα στο κεφάλι, λόγω κακώσεων στον εγκέφαλο, ωστόσο η κατάστασή του δεν κρίθηκε ότι απαιτεί εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Για τον λόγο αυτό νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική με στενή ιατρική παρακολούθηση.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Φουρτούνης, χειρουργός της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του «Παπαγεωργίου», ο 20χρονος βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση και, με τα έως τώρα δεδομένα, δεν απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Ο τρίτος τραυματίας, 28 ετών, που επίσης νοσηλεύεται στο «Παπαγεωργίου», έχει την καλύτερη εικόνα από τους τρεις και αναμένεται να πάρει σύντομα εξιτήριο.

Συγγενείς, φίλοι και οπαδοί του ΠΑΟΚ υποδέχθηκαν τους δύο τραυματίες στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας λευκά λουλούδια και κασκόλ της ομάδας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι, όταν η κατάσταση του πολυτραυματία το επιτρέψει, θα κινητοποιηθεί εκ νέου ελληνικό αεροσκάφος για να επιστρέψει και εκείνος στην Ελλάδα.

