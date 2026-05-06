Ryanair: Κλείνει η βάση στη Θεσσαλονίκη και φουντώνει η αγωνία για 200 εργαζόμενους

Σε τροχιά αποχώρησης από τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» φαίνεται να μπαίνει η Ryanair, με τις πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη να συγκλίνουν στο ότι η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία προσανατολίζεται στο κλείσιμο της επιχειρησιακής της παρουσίας στην πόλη από τον Οκτώβριο, δηλαδή με το τέλος της θερινής περιόδου.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις αυξήσεις των τελών αεροδρομίου που έχει αποφασίσει η Fraport Greece, η οποία διαχειρίζεται τον αερολιμένα. Αν και οι χρεώσεις εφαρμόζονται ενιαία και σε ετήσια βάση για όλες τις αεροπορικές εταιρείες, η Ryanair ακολουθεί διαχρονικά μια επιθετική πολιτική χαμηλού κόστους και επιδιώκει να περιορίζει όσο γίνεται περισσότερο τις λειτουργικές της επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εταιρεία είχε ενημερωθεί εδώ και μήνες για την επικείμενη αύξηση των χρεώσεων και επιχείρησε να την αμφισβητήσει θεσμικά, προσφεύγοντας στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό και από εκείνο το σημείο άρχισε να ενισχύεται το σενάριο αποχώρησης από τη Θεσσαλονίκη, όπου η Ryanair διατηρεί σημαντική παρουσία με τρία αεροσκάφη και προσωπικό περίπου 200 εργαζομένων, ανάμεσά τους πιλότους και αεροσυνοδούς.

Το θέμα παίρνει πλέον σαφείς διαστάσεις για την πόλη, καθώς οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν την Τετάρτη 6 Μαΐου από στελέχη της εταιρείας, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για το εργασιακό τους μέλλον. Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε εξέλιξη κύκλος επαφών και συντονισμού, με στόχο να υπάρξει κοινή στάση των τοπικών φορέων απέναντι στο ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο της πόλης.

Αν επιβεβαιωθεί το κλείσιμο της βάσης, η απόφαση δεν θα αφορά μόνο την ίδια την εταιρεία και το προσωπικό της, αλλά θα επηρεάσει ευρύτερα τη θέση της Θεσσαλονίκης στον αεροπορικό χάρτη, ειδικά σε μια περίοδο όπου το αεροδρόμιο «Μακεδονία» προσπαθεί να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή του διασύνδεση. Προς το παρόν, πάντως, το σενάριο παραμένει στο επίπεδο των πληροφοριών που μεταδίδονται από τη Θεσσαλονίκη, χωρίς να έχει υπάρξει δημόσια επίσημη ανακοίνωση από τη Ryanair ή τη Fraport Greece για το τελικό πλαίσιο της απόφασης.

