Ρυθμίσεις στην Εφορία: «Παγώνουν» έως τον Απρίλιο του 2027 τα επιτόκια για όσους πληρώνουν σε δόσεις

Στα ίδια επίπεδα θα παραμείνουν για ακόμη έναν χρόνο τα επιτόκια που επιβαρύνουν τις πάγιες ρυθμίσεις οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, μετά την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις. Η ρύθμιση επεκτείνει το υφιστάμενο καθεστώς και προβλέπει ότι ο τόκος των ρυθμιζόμενων οφειλών παραμένει αμετάβλητος έως τις 30 Απριλίου 2027.

Με βάση τη διάταξη, από την 1η Απριλίου 2024 έως και την 30ή Απριλίου 2027 ο τόκος των σχετικών ρυθμίσεων παραμένει όπως είχε διαμορφωθεί στις 31 Μαρτίου 2024, ώστε να μην υπάρξει νέα επιβάρυνση για όσους αποπληρώνουν τα χρέη τους σε δόσεις. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το επιτόκιο για τις ρυθμίσεις έως 12 δόσεις διατηρείται στο 4,34%, ενώ για τις ρυθμίσεις από 24 έως 48 δόσεις παραμένει στο 5,84%.

Η παρέμβαση αφορά τις πάγιες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών και έρχεται να αποτρέψει την αυτόματη προσαρμογή του κόστους προς τα πάνω, σε ένα περιβάλλον όπου τα επιτόκια παραμένουν κρίσιμο μέγεθος για την οικονομία. Ο στόχος είναι να διατηρηθούν ενεργές οι ρυθμίσεις, να περιοριστεί ο κίνδυνος απώλειάς τους και να μην αυξηθεί το βάρος για χιλιάδες οφειλέτες που ήδη προσπαθούν να μείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Αυτή είναι η λογική που περιγράφεται και στην αιτιολογική βάση της τροπολογίας, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα ίδια αυτά επιτόκια ισχύουν και ως βάση για όσους υπάγονται εκ νέου σε ρύθμιση, με υψηλότερη επιβάρυνση στη δεύτερη υπαγωγή. Συγκεκριμένα, στη δεύτερη ρύθμιση το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 5,84% για έως 12 δόσεις και σε 7,34% για περισσότερες από 12 δόσεις, καθώς εφαρμόζεται η σχετική προσαύξηση που προβλέπεται στο καθεστώς της πάγιας ρύθμισης.

Την ίδια ώρα, σταθερό παραμένει έως τις 10 Αυγούστου 2027 και το επιτόκιο για την εκπρόθεσμη καταβολή φόρων, στο 8,76% σε ετήσια βάση ή 0,73% τον μήνα, ενώ στο 6% παραμένει το ετήσιο επιτόκιο με το οποίο υπολογίζονται οι τόκοι επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων. Αυτό σημαίνει ότι για οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν πληρωθεί εμπρόθεσμα, ο τόκος συνεχίζει να «τρέχει» από την επόμενη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας πληρωμής.

Η τροπολογία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια συγκυρία όπου η διεθνής αβεβαιότητα παραμένει έντονη και τα σενάρια για νέες πιέσεις στο κόστος χρήματος δεν έχουν εκλείψει. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το «πάγωμα» των επιτοκίων στις ρυθμίσεις της ΑΑΔΕ λειτουργεί ως σταθεροποιητικός μηχανισμός για όσους έχουν ανοιχτές οφειλές και προσπαθούν να τις εξυπηρετήσουν χωρίς νέα επιβάρυνση. Η πρακτική συνέπεια είναι απλή: όσοι ήδη πληρώνουν σε δόσεις ή πρόκειται να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση γνωρίζουν πλέον ότι έως τον Απρίλιο του 2027 το κόστος των συγκεκριμένων ρυθμίσεων δεν θα αυξηθεί.

