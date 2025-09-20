Σαφές μήνυμα: Οι πολίτες στηρίζουν τα μέτρα κατά της ακρίβειας και υπέρ της διαφάνειας – Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Μεγάλη αποδοχή από την κοινωνία συγκεντρώνουν οι νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την προστασία του καταναλωτή και την ανάκτηση κρατικών πόρων από ανενεργές επενδύσεις, σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB.

20 Σεπ. 2025 13:24
Ιδιαίτερα θετικά αντιμετωπίζουν οι πολίτες δύο από τις πιο πρόσφατες κυβερνητικές πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας και υπέρ της διαφάνειας στη δημόσια χρηματοδότηση επενδύσεων, όπως καταγράφεται σε δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού OPEN.

Η πρώτη αφορά τη δημιουργία νέας αρχής προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου τιμών, που θα συγκεντρώσει το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών για την αντιμετώπιση στρεβλών πρακτικών στην αγορά. Ο φορέας αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία του, στελεχωμένος με περίπου 500 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 300 θα είναι ελεγκτές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 71,1% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ενώ μόλις το 20% εκφράζει αρνητική άποψη. Ενδεικτικό της αποδοχής είναι το γεγονός ότι το μέτρο συγκεντρώνει στήριξη από πολίτες σχεδόν όλων των πολιτικών χώρων: θετική γνώμη εξέφρασε το 79,9% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το 81% του ΠΑΣΟΚ, το 83% του ΣΥΡΙΖΑ, το 66% του ΚΚΕ και το 61% της Ελληνικής Λύσης.

Ανάλογα υψηλά ποσοστά παρατηρούνται και σε κοινωνικό επίπεδο, με την πλειοψηφία ιδιωτικών υπαλλήλων (71,4%), δημοσίων υπαλλήλων (81,9%), συνταξιούχων (78,4%) και αυτοαπασχολούμενων (76%) να δηλώνουν υπέρ. Από γεωγραφικής πλευράς, η χαμηλότερη αποδοχή (67,6%) καταγράφεται σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη, ενώ η υψηλότερη (80%) στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου.

Επιστροφή ανενεργών επιδοτήσεων

Η δεύτερη κυβερνητική πρωτοβουλία αφορά την ανάκτηση κρατικών επιδοτήσεων που δόθηκαν για επενδύσεις οι οποίες τελικά δεν υλοποιήθηκαν. Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη κινήσει διαδικασίες για την επιστροφή τουλάχιστον 55 εκατομμυρίων ευρώ, με τη συνεργασία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ετήσιους ελέγχους για την πιστοποίηση της παραγωγικής αξιοποίησης των πόρων, καθώς και συμπληρωματικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Η πρωτοβουλία αυτή κρίνεται θετικά ή μάλλον θετικά από το 62,2% των πολιτών, ενώ αρνητική στάση κρατά το 28,1%. Σημαντικό είναι πως το μέτρο βρίσκει υποστήριξη σε όλες τις κομματικές βάσεις, αλλά και σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, ενώ τουλάχιστον έξι στους δέκα το στηρίζουν σε κάθε περιφέρεια της χώρας.
