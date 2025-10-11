Σαλαμίνα: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που «χτυπούσε» μαγαζιά και ακόμα και εκκλησία

Μία πολυμελής σπείρα νεαρών που είχε μετατρέψει τη Σαλαμίνα σε πεδίο διαρρήξεων, εξαρθρώθηκε έπειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις της αστυνομίας. Οι έξι συλληφθέντες, όλοι Έλληνες ηλικίας 16 έως 23 ετών, φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό τις κλοπές και διαρρήξεις σε εμπορικά καταστήματα της περιοχής, ενώ αναζητείται ακόμη ένα μέλος του κυκλώματος.

Οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Πέμπτης και το μεσημέρι της Παρασκευής, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας. Οι αρχές, αξιοποιώντας πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να τεκμηριώσουν τη δράση τους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι νεαροί δρούσαν κυρίως μεταμεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες, επιλέγοντας τα καταστήματα-στόχους τους με προσοχή. Παραβίαζαν τις εισόδους, αφαιρούσαν χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και εμπορεύματα, ενώ δεν δίσταζαν να πραγματοποιήσουν πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στην ίδια νύχτα για να αυξήσουν τη λεία τους. Σε μία από τις περιπτώσεις, μάλιστα, εισέβαλαν σε Ιερό Ναό, από όπου αφαίρεσαν εικόνα μεγάλης αξίας.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια και στην κατοχή των δραστών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο ασύρματους, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για συνεννόηση κατά τη διάρκεια των επιδρομών. Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί δέκα περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της δράσης της ομάδας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διακεκριμένες κλοπές.

