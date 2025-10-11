Σαλαμίνα: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που «χτυπούσε» μαγαζιά και ακόμα και εκκλησία

Έξι νεαροί, ηλικίας από 16 έως 23 ετών, συνελήφθησαν στη Σαλαμίνα ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποιούσε αλλεπάλληλες διαρρήξεις σε καταστήματα – και σε μία περίπτωση σε Ιερό Ναό – με στόχο τη λεία χρημάτων και αντικειμένων αξίας.

Σαλαμίνα: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που «χτυπούσε» μαγαζιά και ακόμα και εκκλησία
11 Οκτ. 2025 23:40
Pelop News

Μία πολυμελής σπείρα νεαρών που είχε μετατρέψει τη Σαλαμίνα σε πεδίο διαρρήξεων, εξαρθρώθηκε έπειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις της αστυνομίας. Οι έξι συλληφθέντες, όλοι Έλληνες ηλικίας 16 έως 23 ετών, φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό τις κλοπές και διαρρήξεις σε εμπορικά καταστήματα της περιοχής, ενώ αναζητείται ακόμη ένα μέλος του κυκλώματος.

Οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Πέμπτης και το μεσημέρι της Παρασκευής, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας. Οι αρχές, αξιοποιώντας πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να τεκμηριώσουν τη δράση τους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι νεαροί δρούσαν κυρίως μεταμεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες, επιλέγοντας τα καταστήματα-στόχους τους με προσοχή. Παραβίαζαν τις εισόδους, αφαιρούσαν χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και εμπορεύματα, ενώ δεν δίσταζαν να πραγματοποιήσουν πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στην ίδια νύχτα για να αυξήσουν τη λεία τους. Σε μία από τις περιπτώσεις, μάλιστα, εισέβαλαν σε Ιερό Ναό, από όπου αφαίρεσαν εικόνα μεγάλης αξίας.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια και στην κατοχή των δραστών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο ασύρματους, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για συνεννόηση κατά τη διάρκεια των επιδρομών. Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί δέκα περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της δράσης της ομάδας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διακεκριμένες κλοπές.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Το τηλεοπτικό παράπονο της Ελένης Γερασιμίδου: «Ρόλοι για την ηλικία μου δίνονται σε μικρότερες»
23:40 Σαλαμίνα: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που «χτυπούσε» μαγαζιά και ακόμα και εκκλησία
23:20 Έμαθε στην εταιρεία του την τεχνητή νοημοσύνη και… τον απέλυσαν για να την προσλάβουν στη θέση του
23:00 Πώς να κερδίσετε την εμπιστοσύνη ενός κακοποιημένου ζώου: Αγάπη, υπομονή και χρόνος για μια δεύτερη ευκαιρία
22:48 Οι 7 τροφές που “σκοτώνουν” τον εγκέφαλο: Τι δεν θα έβαζε ποτέ στο πιάτο του νευροχειρουργός
22:36 Δέκα ύπουλα σημάδια ότι κάποιος σας αντιπαθεί, ακόμα κι αν το κρύβει καλά
22:24 Το comeback του Νίκου Κοκλώνη: «Nothing can stop us» – Το μήνυμά του μετά το μπλοκάρισμα του λογαριασμού του
22:20 Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φ. Τσιμιγκάτος»: «Κέρδισε και φέτος το στοίχημα»-Δείτε τους νικητές  
22:15 Έφυγε από τη ζωή η Νταϊάν Κίτον: Αντίο στη θρυλική πρωταγωνίστρια του «Νονoύ» και της «Annie Hall»
22:12 Cha 1107-7626: Ο «πλανήτης-αποστάτης» που γεννιέται μόνος του στο σκοτάδι του διαστήματος ΒΙΝΤΕΟ
22:03 Φυσιολογική ήττα για τους άνδρες του ΝΟΠ
22:02 Σαντορίνη: Μάχη ζωής για τον 5χρονο στην πισίνα – Προσπάθησαν πάνω από μία ώρα να τον επαναφέρουν
22:00 Νεκρός ο Ίαν Γουάτκινς: Δολοφονήθηκε στη φυλακή ο παιδόφιλος τραγουδιστής των Lostprophets
21:48 Τενεσί: 18 αγνοούμενοι μετά την έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών – Ελάχιστες οι ελπίδες για επιζώντες
21:36 Τραγωδία στη Μύκονο: Γνωστός κατασκευαστής σκοτώθηκε οδηγώντας τρίτροχο BINTEO
21:33 Αναμενόμενη ήττα για τα κορίτσια του ΝΟΠ
21:32 Αφού λεηλάτησαν την ελπίδα ενός λαού, επιχειρούν τώρα το τελευταίο τους κόλπο – Να σας πείσουν ότι δεν… υπάρχει ελπίδα
21:29 Ανάμεσα σε συντρίμμια και πανηγυρισμούς: Η εύθραυστη ειρήνη στη Μέση Ανατολή ΒΙΝΤΕΟ
21:24 Άγιος Παντελεήμονας: Τα 14.000 ευρώ και η διακίνηση ναρκωτικών πίσω από το αιματηρό χτύπημα
21:18 Ο Προμηθέας πρώτη νίκη εντός συνόρων, 93-88 το Μαρούσι – Φωτογραφίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ