Σαλαμίνα: Ο τζόγος, τα χαμένα 10.000 ευρώ και η σκηνοθετημένη ληστεία που οδήγησε στη δολοφονία της 75χρονης

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα με πρωταγωνίστρια τη νύφη της οικογένειας έχει συγκλονίσει τη Σαλαμίνα, καθώς η 75χρονη βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της, ύστερα από μια σκηνή που η δράστιδα προσπάθησε να «στήσει» ως ληστεία μετά φόνου. Οι έμπειροι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών χρειάστηκαν περίπου τρεις εβδομάδες για να συγκεντρώσουν τα στοιχεία που ανέτρεψαν πλήρως το αρχικό σενάριο.

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ασυμβατότητες στη σκηνοθετημένη ληστεία. Η αγριότητα των χτυπημάτων εις βάρος της 75χρονης υπεδείκνυε προσωπικό κίνητρο και στενή σχέση δράστη–θύματος. Η ταυτοποίηση της 46χρονης ως κύριας υπόπτου οδήγησε στη μεταφορά της στη ΓΑΔΑ, όπου ομολόγησε τη δολοφονία.

Σαλαμίνα: «Σκηνοθέτησε» ληστεία και δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της – Πώς και γιατί η 46χρονη νύφη έστησε το έγκλημα

Το κίνητρο: τα χαμένα 10.000 ευρώ και ο εθισμός στον τζόγο

Η 46χρονη διατηρούσε σύμφωνο συμβίωσης με τον γιο της 75χρονης από το 2022. Ο γιος είχε λάβει από τη μητέρα του 10.000 ευρώ, χρήματα που εξαφανίστηκαν με την 46χρονη να ισχυρίζεται ότι τα πήραν φίλοι των παιδιών του. Οι αστυνομικοί, όμως, κατέληξαν ότι τα είχε χάσει στον τζόγο.

Με τύψεις, ο γιος συγκέντρωσε 8.000 ευρώ και τα επέστρεψε στη μητέρα του. Λίγο πριν τη δολοφονία μάζεψε άλλα 1.100 ευρώ και τα έδωσε στη 46χρονη για να τα παραδώσει στην 75χρονη — όμως και αυτά τα χρήματα παίχτηκαν στον τζόγο. Φοβούμενη ότι ο σύζυγός της θα ανακάλυπτε την αλήθεια, αποφάσισε να σκηνοθετήσει ληστεία στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Το σχέδιο της δολοφόνου

Η 46χρονη έκλεισε τις κάμερες στο δικό της σπίτι και απομακρυσμένα άλλαξε τον προσανατολισμό των καμερών στο σπίτι της 75χρονης. Φορώντας full face, γάντια και φτάνοντας με αυτοκίνητο σε «τυφλό» σημείο, έσπασε τζάμι και μπήκε στο σπίτι αναζητώντας τα χρήματα.

Όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με την ηλικιωμένη και φοβήθηκε ότι την αναγνώρισε, επιτέθηκε με μπουκάλι και μαχαίρι, προκαλώντας θανατηφόρα τραύματα. Στη συνέχεια επέστρεψε σπίτι της, επανέφερε τις κάμερες, έπλυνε τα ρούχα και τα πέταξε.

Στο αυτοκίνητό της βρέθηκαν ίχνη αίματος, πιθανότατα της 75χρονης, με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων να αναμένονται.

Το πολιτικό παρελθόν της δράστιδας

Η 46χρονη είχε υπάρξει υποψήφια της Χρυσής Αυγής δύο φορές: το 2012 στη Θεσσαλονίκη και το 2015 στην Αθήνα.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί σοκ, όχι μόνο για τον τρόπο τέλεσης της δολοφονίας, αλλά και για το κίνητρο που φαίνεται να συνδέεται με οικονομική απελπισία, ψέματα και εθισμό στον τζόγο — ένα μίγμα που οδήγησε σε μια από τις πιο σκληρές οικογενειακές τραγωδίες των τελευταίων ετών.

