Σάλος στη Φινλανδία: Η Miss Finland έχασε τον τίτλο της μετά τη ρατσιστική χειρονομία σε φωτογραφία

Η Σάρα Τζαφτσέ, που είχε στεφθεί Miss Finland τον Σεπτέμβριο, καθαιρέθηκε από τον τίτλο της μετά τον σάλο που προκάλεσε φωτογραφία της στα social media. Στην επίμαχη ανάρτηση εμφανιζόταν να τραβά με τα δάχτυλα τα μάτια της προς τα πλάγια, χειρονομία που διεθνώς θεωρείται προσβλητική για άτομα ασιατικής καταγωγής. Στη λεζάντα είχε γράψει στα φινλανδικά «kiinalaisenkaa syömäs» («τρώγοντας με έναν Κινέζο»). Η εικόνα αναρτήθηκε στην εφαρμογή Jodel και προκάλεσε άμεση κατακραυγή.

Αρχικά, η Τζαφτσέ υποστήριξε πως δεν είχε πρόθεση να προσβάλει κανέναν και ότι η κίνησή της οφειλόταν σε πονοκέφαλο, καθώς –όπως είπε– έτριβε τους κροτάφους της και «τέντωνε τα μάτια της». Η εξήγηση όμως δεν έπεισε το κοινό, με τα social media να αντιδρούν έντονα και να ζητούν συνέπειες.

Παρά τη δημόσια συγγνώμη που ακολούθησε, ο οργανισμός Miss Finland ανακοίνωσε ότι προχωρά στην αφαίρεση του τίτλου, τονίζοντας πως δεν αποδέχεται καμία μορφή ρατσισμού ή διακρίσεων. Σε συνέντευξη Τύπου την επόμενη ημέρα, η επιτροπή ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και επιβεβαίωσε επίσημα την καθαίρεση.

Νέα Miss Finland ανακηρύχθηκε η Τάρα Λέχτονεν, που είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό του Σεπτεμβρίου. Η ίδια παραδέχθηκε πως αναλαμβάνει σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή, καθώς η θητεία της ξεκινά στα μέσα της χρονιάς, όμως δεσμεύτηκε να ανταποκριθεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Η Σάρα Τζαφτσέ, με καταγωγή από το Ούλου και μικτή φινλανδοκοσοβάρικη ρίζα, επανέλαβε δημόσια τη συγγνώμη της: «Λυπάμαι ειλικρινά όλους όσους προσέβαλα και πλήγωσα με τις πράξεις μου στα social media».

Από την πλευρά της, η νέα Miss Finland έγραψε στο Instagram πως θα προσπαθήσει να τιμήσει τον τίτλο: «Το ξεκίνημα είναι διαφορετικό από το συνηθισμένο, αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου».

