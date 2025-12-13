Σάλος στη Φινλανδία: Η Miss Finland έχασε τον τίτλο της μετά τη ρατσιστική χειρονομία σε φωτογραφία

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ανάρτηση της Miss Finland με χειρονομία που θεωρήθηκε ρατσιστική, οδηγώντας την οργανωτική επιτροπή να της αφαιρέσει τον τίτλο παρά τη δημόσια συγγνώμη της.

Σάλος στη Φινλανδία: Η Miss Finland έχασε τον τίτλο της μετά τη ρατσιστική χειρονομία σε φωτογραφία
13 Δεκ. 2025 11:00
Pelop News

Η Σάρα Τζαφτσέ, που είχε στεφθεί Miss Finland τον Σεπτέμβριο, καθαιρέθηκε από τον τίτλο της μετά τον σάλο που προκάλεσε φωτογραφία της στα social media. Στην επίμαχη ανάρτηση εμφανιζόταν να τραβά με τα δάχτυλα τα μάτια της προς τα πλάγια, χειρονομία που διεθνώς θεωρείται προσβλητική για άτομα ασιατικής καταγωγής. Στη λεζάντα είχε γράψει στα φινλανδικά «kiinalaisenkaa syömäs» («τρώγοντας με έναν Κινέζο»). Η εικόνα αναρτήθηκε στην εφαρμογή Jodel και προκάλεσε άμεση κατακραυγή.

Σάλος στη Φινλανδία: Η Miss Finland έχασε τον τίτλο της μετά τη ρατσιστική χειρονομία σε φωτογραφία

Αρχικά, η Τζαφτσέ υποστήριξε πως δεν είχε πρόθεση να προσβάλει κανέναν και ότι η κίνησή της οφειλόταν σε πονοκέφαλο, καθώς –όπως είπε– έτριβε τους κροτάφους της και «τέντωνε τα μάτια της». Η εξήγηση όμως δεν έπεισε το κοινό, με τα social media να αντιδρούν έντονα και να ζητούν συνέπειες.

Παρά τη δημόσια συγγνώμη που ακολούθησε, ο οργανισμός Miss Finland ανακοίνωσε ότι προχωρά στην αφαίρεση του τίτλου, τονίζοντας πως δεν αποδέχεται καμία μορφή ρατσισμού ή διακρίσεων. Σε συνέντευξη Τύπου την επόμενη ημέρα, η επιτροπή ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και επιβεβαίωσε επίσημα την καθαίρεση.

Νέα Miss Finland ανακηρύχθηκε η Τάρα Λέχτονεν, που είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό του Σεπτεμβρίου. Η ίδια παραδέχθηκε πως αναλαμβάνει σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή, καθώς η θητεία της ξεκινά στα μέσα της χρονιάς, όμως δεσμεύτηκε να ανταποκριθεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Η Σάρα Τζαφτσέ, με καταγωγή από το Ούλου και μικτή φινλανδοκοσοβάρικη ρίζα, επανέλαβε δημόσια τη συγγνώμη της: «Λυπάμαι ειλικρινά όλους όσους προσέβαλα και πλήγωσα με τις πράξεις μου στα social media».

Από την πλευρά της, η νέα Miss Finland έγραψε στο Instagram πως θα προσπαθήσει να τιμήσει τον τίτλο: «Το ξεκίνημα είναι διαφορετικό από το συνηθισμένο, αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:43 «Οικογένεια για πάντα», η ατάκα της Έιμι Σούμερ έπειτα από τον χωρισμό της μετά από 7 χρόνια γάμου
16:31 Λευκορωσία: Με εντολή Λουκασένκο αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι, έπειτα από συμφωνία με τις ΗΠΑ
16:19 Αγρότες: Δεν θα πάνε στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου, οι λόγοι της άρνησής τους, ΒΙΝΤΕΟ
16:10 Φάκελος τρένο: Η μόδα των «light train» και… Πάτρα όπως Βαρκελώνη!
16:00 Φοινικούντα: «Διαβολικά καλοστημένο σχέδιο από το 2024» – Οι υποψίες της οικογένειας για τον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου BINTEO
15:48 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο μεταφέρει το συλλαλητήριο στο αγροτικό μπλόκο Εγλυκάδας – Κοινή κινητοποίηση με τους αγρότες
15:36 Μάνχαϊμ: Μονοκινητήριο συνετρίβη σε δρόμο κατά την αναγκαστική προσγείωση – Σοβαρά τραυματίας ο πιλότος
15:24 ΝΔ για Χιλετζάκη: «Ανενεργό μέλος εδώ και χρόνια – έχει διαγραφεί οριστικά»
15:12 Πάτρα: Αντίσταση σε έλεγχο στο λιμάνι και σύλληψη 36χρονου – Η SIS αποκάλυψε απαγόρευση εισόδου
15:08 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα φοιτήτριας στον 4ο όροφο – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
15:00 Κίνδυνος μπλακ άουτ στις οδικές μεταφορές: Κλάδος σε οριακή κατάσταση ζητά άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση
14:48 Κωνσταντίνος Τασούλας από Καλάβρυτα: «Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ενεργές, διεκδικήσιμες και έγκυρες» ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν: «Η ειρήνη δεν είναι μακριά» – Στόχος τώρα διάλογος με τον Τραμπ για το ουκρανικό
14:24 Νίκος Μουτσινάς: Η ζωή μετά την τηλεόραση, η ακυρωμένη προσπάθεια για παιδί και το νέο του όνειρο ως θεραπευτής NLP
14:12 Χαρακόπουλος στη Βουλή: Πολιτική σταθερότητα, ευρωπαϊκή αναβάθμιση και «δίχτυ» στήριξης σε νοικοκυριά – νέους
14:00 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου 37χρονος για οπλοκατοχή – Δεν συνδέεται με τον βασικό φάκελο
13:48 Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Ελπιδοφόρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι επενδύσεις
13:36 Το φιλί που έγινε viral: Μπισμπίκης και Βανδή ξανά στη σκηνή του έρωτα ΒΙΝΤΕΟ
13:24 Πάτρα: Μια βραδιά για τον Καρκαβίτσα: Λογοτεχνία, έρευνα και νέες αναγνώσεις στο Πολύεδρο
13:12 Μητσοτάκης: «Διπλή αποστολή» ως το 2027 – Μήνυμα για μεταρρυθμίσεις και ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ