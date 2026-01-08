Σάλος στην Κύπρο με βίντεο-διαλόγους για μίζες στον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη

Τις τελευταίες ώρες σε κλοιό πιέσεων βρίσκεται ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στην πλατφόρμα Χ, το οποίο αναπαρήγαγαν κυπριακές ιστοσελίδες και ΜΜΕ.

Γαλλία: Αγρότες έφτασαν με τα τρακτέρ τους έως τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου! ΒΙΝΤΕΟ

Το βίντεο αφήνει σαφείς αιχμές για διαπλοκή και διαφθορά, συνδέοντας άμεσα τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα.

Τα πρόσωπα-κλειδιά

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δύο πρόσωπα που συνδέονται στενά με τον Νίκο Χριστοδουλίδη:

Χαράλαμπος Χαραλάμπους: Ο νυν Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου και γαμπρός του (σύζυγος της αδελφής της συζύγου Ν. Χριστοδουλίδη, Φιλίππας Καρσερά). Ο Χ. Χαραλάμπους θεωρείται ο «άνθρωπος εμπιστοσύνης» του Προέδρου, έχοντας αναλάβει κομβικό ρόλο στη διακυβέρνηση από την πρώτη ημέρα.

Γιώργος Λακκοτρύπης: Ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος, αν και υπηρέτησε επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη, διατηρεί άριστες σχέσεις με το περιβάλλον Χριστοδουλίδη.

Ακόμα, στο βίντεο ακούγεται και ο CEO της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος. Πρόκειται για την μεγαλύτερη κατασκευαστική Κύπρου – και ο ίδιος στις συνομιλίες κομπάζει για το πόσο κοντά είναι στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ισχυρισμοί

Το βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral, παρουσιάζει ισχυρισμούς για αθέμιτες παρεμβάσεις σε θέματα που άπτονται του ενεργειακού τομέα και της κατανομής κρατικών πόρων ή αδειοδοτήσεων.

Σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν, η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με ευρύτερες έρευνες της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, η οποία ήδη εξετάζει σωρεία καταγγελιών για πρόσωπα της παρούσας και της προηγούμενης κυβέρνησης.

Δείτε το βίντεο

Can’t even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT’S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

«Λάσπη» απαντά η κυβέρνηση

Μέχρι στιγμής, η κυπριακή κυβέρνηση επιχειρεί να υποβαθμίσει το θέμα, κάνοντας λόγο για «λάσπη» και «στοχευμένη επίθεση» με σκοπό την υπονόμευση του Προέδρου σε μια κρίσιμη συγκυρία καθώς αναμένοντας και τις εξελίξεις στο Κυπριακό εντός του 2026 και η Κύπρος ασκεί την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ωστόσο, η εμπλοκή της Αρχής Κατά της Διαφθοράς και οι πιέσεις από την αντιπολίτευση (ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ) αναγκάζουν την Προεδρία να προετοιμάζει επίσημες απαντήσεις.

Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές, καθώς η κοινή γνώμη στην Κύπρο εμφανίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα διαφθοράς, μετά και τα σκάνδαλα των «χρυσών διαβατηρίων» που ακόμη ταλανίζουν την πολιτική ζωή του τόπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ουδείς μέχρι αυτή την ώρα μπορεί να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

Ο πρώην υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, προσήλθε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας, καταγγέλλοντας στην Αστυνομία το επίμαχο βίντεο που κυκλοφόρησε στο Χ και προκάλεσε πολιτικό σάλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γ. Λακκοτρύπης υποστηρίζει ότι οι τοποθετήσεις του έχουν υποστεί συρραφή και παρουσιάζονται αλλοιωμένες, ώστε να εξυπηρετούν συγκεκριμένο αφήγημα, ενώ η Αστυνομία έχει ήδη αρχίσει διερεύνηση.

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι το οπτικό υλικό είναι μονταρισμένο και ότι δεν αποτυπώνει το πλήρες πλαίσιο της συζήτησης.

Οι επίμαχες αναφορές και τα μετρητά

Σύμφωνα με τα όσα προβάλλονται στο βίντεο, φαίνεται να έχει γίνει καταγραφή ιδιωτικών συνομιλιών με κρυφή κάμερα. Σε αυτές τις συνομιλίες συμμετέχουν χωρίς να γνωρίζουν πως μαγνητοσκοπούνται συνεργάτες του Προέδρου και επιχειρηματίες.

Οι συμμετέχοντες στο βίντεο φέρονται να μιλούν για «διαδρομές» πολιτικού χρήματος, χρηματοδοτήσεις και τρόπους «στήριξης» της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη για τις εκλογές του 2028, μέσω εταιρικών εισφορών ή δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ γίνονται και αναφορές σε μετρητά. Στο ίδιο ρεπορτάζ καταγράφονται φράσεις που αποδίδονται στους συνομιλητές, όπως ότι «το χρήμα είναι σε μετρητά» και ότι «εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Προεδρικό, δίπλα στον Πρόεδρο», ενώ γίνεται επίσης επίκληση προσωπικής πρόσβασης προς τον Πρόεδρο.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται πως οι συνομιλίες που ακούγονται δεν συνοδεύονται από δημόσια τεκμήρια για συγκεκριμένες παράνομες συναλλαγές και ότι το υλικό, έτσι όπως παρουσιάζεται, αφήνει σκιές κυρίως ως προς την εικόνα και τις εντυπώσεις που δημιουργεί.

Ποιοι ήταν οι «επενδυτές»;

Το site, Economy Today μεταφέρει πληροφορίες ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως συνομιλητές των Κυπρίων αξιωματούχων/παραγόντων παρουσιάστηκαν ως Ολλανδοί επενδυτές με στόχο επενδύσεις άνω των €100 εκατ. στην Κύπρο, ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρονται να είχαν επαφές με τον Γιώργο Λακκοτρύπη εντός και εκτός Κύπρου, να έγινε τηλεδιάσκεψη με τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους και κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γιώργο Χρυσοχόο. Το ποιοι βρίσκονται πίσω από το βίντεο παραμένει άγνωστο, όπως και αν θα ακολουθήσει δημοσίευσή του από οργανισμό του εξωτερικού, ενώ γίνεται λόγος για «κινητικότητα και προβληματισμό» στο Προεδρικό Μέγαρο λόγω συγκυρίας, καθώς η Κύπρος βρίσκεται στις πρώτες ημέρες της Προεδρίας της ΕΕ.

Η «οροφή» του €1 εκατ.

Η ανάρτηση στο Χ επιχειρεί να συνδέσει το περιεχόμενο του βίντεο με το πλαίσιο της προεκλογικής χρηματοδότησης και το ανώτατο όριο δαπανών για τους υποψηφίους. Υπενθυμίζεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κύπρου είχε καταγράψει ήδη από το 2024 υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου προεκλογικών δαπανών (€1 εκατ.) για τους βασικούς υποψηφίους των προεδρικών του 2023, μεταξύ αυτών και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με καταλογισμό υπέρβασης και προβλεπόμενες διοικητικές συνέπειες, ενώ είχαν επισημανθεί και «παράθυρα» στη νομοθεσία ως προς το χρονικό εύρος που μετρά ως «προεκλογική περίοδος».

Χ. Χαραλάμπους και το ζήτημα «συγγένειας»

Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους είναι ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου από τον Φεβρουάριο του 2023. Στο Χ, ο λογαριασμός που ανάρτησε το βίντεο τον περιγράφει ως «brother-in-law» του Προέδρου. Πρόκειται για τον γαμπρό του Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς έχει παντρευτεί την αδελφή της συζύγου του Κύπριου Προέδρου. Η συγκεκριμένη συγγενική σχέση αναπαράγεται ευρέως στα social media.

Νομική γκρίζα ζώνη για τις κρυφές καταγραφές

Το γεγονός ότι το υλικό παρουσιάζεται ως κρυφή καταγραφή ανοίγει και δεύτερο, καθαρά νομικό μέτωπο. Σε πρόσφατη νομολογία που έχει απασχολήσει την κυπριακή δημόσια συζήτηση, καταγράφεται αυστηρή προσέγγιση ως προς τη νομιμότητα και αξιοποίηση ιδιωτικών ηχογραφήσεων/βιντεογραφήσεων χωρίς συγκατάθεση, ακόμη και όταν υπάρχει συμμετοχή στην ίδια τη συνομιλία.

Μέχρι την ώρα, δεν είχε υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την Κυπριακή Προεδρία ή από τους τρεις που εμφανίζονται στο βίντεο, ούτε ανακοίνωση για ενδεχόμενη καταγγελία ή έναρξη έρευνας με αφορμή το υλικό. Το βέβαιο είναι ότι, σε μια στιγμή που η Κύπρος έχει στραμμένους πάνω της ευρωπαϊκούς προβολείς λόγω Προεδρίας, ένα βίντεο αμφισβητούμενης προέλευσης αλλά υψηλής πολιτικής τοξικότητας αρκεί για να μετατρέψει το παρασκήνιο σε κεντρική σκηνή.

«Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα»

Η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου με ανάρτηση της στο Χ εκφράζει την ελπίδα, τα όσα καταγράφονται στο βίντεο που κυκλοφορεί και εμπλέκει το στενό περιβάλλον του Προέδρου Χριστοδουλίδη, να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο» αναφέρει στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Βουλής.

Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο. — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) January 8, 2026



Στέφανος Στεφάνου: Εγείρονται σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα

«Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις» σχολίασε ο γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και πρόσθεσε: «Αναμένουμε και θα επανέλθουμε».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



