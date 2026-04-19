Σάμος: Παραλίες και ιστορία, τι να δείτε

Μπορεί να χρειάζεται να ταξιδέψει κανείς αρκετές ώρες με το πλοίο η να πάρει αεροπλάνο, για να φτάσει ως εκεί, ωστόσο πρόκειται για ένα καταπράσινο νησί του Βορείου Αιγαίου, που είναι ακόμα ωραιότερο την άνοιξη.

Ο λόγος για την Σάμο, που είναι γεμάτη μοναδικές φυσικές ομορφιές, υπέροχες παραλίες, εντυπωσιακά αξιοθέατα και αρχαιολογικά μνημεία.

Το νησί έχει μακρά ιστορία και είναι γενέτειρα επιφανών προσωπικοτήτων της αρχαίας Ελλάδας, όπως ο Πυθαγόρας και ο Αρίσταρχος.

Οι ακτές της Σάμου είναι γεμάτες όμορφες παραλίες που ικανοποιούν ακόμα και τα πιο απαιτητικά γούστα. Με άμμο ή βότσαλα, οργανωμένες ή πιο απομονωμένες, όλες έχουν πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Τολμήστε, ακόμα κι αυτή την εποχή, να τα δοκιμάσετε.

Αυτές είναι μερικές από τις πιο ωραίες παραλίες:

Ψιλή Αμμος: μικρή απάνεμη παραλία με ρηχά καταγάλανα νερά, ιδανική για οικογένειες. Είναι οργανωμένη και έχει beach bar, ταβέρνες και εστιατόρια.

Μυκάλη: μεγάλη παραλία με χοντρά βότσαλα, πεντακάθαρα σμαραγδένια νερά και δέντρα για σκιά. Είναι οργανωμένη και διαθέτει υποδομές για θαλάσσια σπορ και καντίνες.

Λιβαδάκι: μικρός πανέμορφος κόλπος που περιβάλλεται από βράχια. Η ξανθή άμμος και τα ρηχά τιρκουάζ νερά θυμίζουν μέρη εξωτικά. Η παραλία είναι οργανωμένη με ομπρέλες, ξαπλώστρες και beach bar.

Ποτάμι: μία από τις πιο πολυφωτογραφημένες παραλίες της Σάμου. Εχει βότσαλο και σχετικά βαθιά νερά και περιβάλλεται από κατακόρυφους βράχους με δέντρα που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Ενα τμήμα της είναι οργανωμένο με λίγες ομπρέλες, ξαπλώστρες και beach bar. Το μόνο αρνητικό είναι πως η παραλία είναι εκτεθειμένη στους βόρειους ανέμους.

Μικρό Σεϊτάνι: το άγριο τοπίο αυτής της μικρής παραλίας είναι μαγευτικό. Εχει βότσαλα, βαθιά γαλαζοπράσινα νερά και είναι απομονωμένη χωρίς καμία οργάνωση. Προσβάσιμη από μονοπάτι ή με καϊκάκι.

Τσαμπού: όμορφη παραλία με μεγάλα βότσαλα και γαλαζοπράσινα νερά που πλαισιώνονται από κατακόρυφους βράχους. Εχει ομπρέλες, ξαπλώστρες και parking και είναι εκτεθειμένη στους βοριάδες.

Το νησί διαθέτει, επίσης, σπάνιο φυσικό πλούτο που περιλαμβάνει προστατευόμενους βιότοπους και το επιβλητικό όρος Αμπελος. Παρακάτω θα βρεις τα 8 καλύτερα αξιοθέατα της Σάμου:

Το Ιερό της Ηρας (Ηραίον), το Ευπαλίνειο όρυγμα, τα Πολυκράτεια Τείχη, ο Αρχαιολογικός Χώρος των Θερμών, (Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO), ο Αρχαιολογικός Χώρος του Κάστρου του Πυθαγορείου, η Σπηλιά του Πυθαγόρα, το Γενοβέζικο Κάστρο στο Ποτάμι και το βουνό Κέρκης, ένα ανενεργό ηφαίστειο με καταπράσινα δάση και υπέροχα μονοπάτια πεζοπορίας

