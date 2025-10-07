«Σαν χαζοβιόλης Βασίλης Μπισμπίκης, τον εκμεταλλεύτηκαν, η Βανδή δεν πρέπει να πάει στο δικαστήριο», όλα όσα είπε ο Λιάγκας

Ο Γιώργος Λιάγκας κατάθεσε την άποψή του για τα όσα έχουν συμβεί τελευταία με τον Βασίλη Μπισμπίκη, αναφέροντας παράλληλα ότι η σύντροφός του, η Δέσποινα Βανδή, δεν πρέπει να παρευρεθεί στη δίκη του ηθοποιού για το ατύχημα που προκάλεσε.

Έβαλαν κάμερες παντού στον Νέο Μαρμαρά για τον λύκο που επιτέθηκε σε παιδί στην παραλία!

Ο γνωστός παρουσιαστής του ΑΝΤ1, μέσω της εκπομπής του, σχολίασε την Τρίτη (07.10.2025) το γεγονός ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε πρόσφατα στο Σύνταγμα και δήλωσε δημοσίως τη συμπαράστασή του στον Πάνο Ρούτσι. Παράλληλα, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε ότι αν ο ίδιος ήταν η Δέσποινα Βανδή δε θα πήγαινε στο δικαστήριο που έχει οριστεί για αύριο, Τετάρτη.

«Θα βρίσκεται η Δέσποινα Βανδή στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στο αυριανό δικαστήριο του ηθοποιού για το τροχαίο που προκάλεσε πριν από μερικές ημέρες στη Φιλοθέη; Αν ήμουν Βανδή δεν θα πήγαινα στο δικαστήριο του Μπισμπίκη. Όταν ο Μπισμπίκης πήγε και διασκέδασε ήταν η Βανδή μαζί του; Όχι. Όταν του έφυγε το αυτοκίνητο στη Φιλοθέη ήταν μαζί του; Όχι. Την άλλη μέρα ήταν η Βανδή στο σπίτι; Όχι. Όταν πήγε στη Γερμανού; Όχι. Όταν πήγε ο Μπισμπίκης στο ΑΤ ήταν η Βανδή μαζί του; Όχι. Που είναι η Βανδή στο πρώτο κομμάτι; Πουθενά», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Η Δέσποινα Βανδή δεν πρέπει να πάει αύριο στο δικαστήριο», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε την ανάμειξη του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι.

«Πρώτη φορά που εμπλέκεται η Δέσποινα είναι όταν ο Βασίλης μπροστά στις κάμερες γυρίζει και λέει ότι ο Ρούτσι κάλεσε τη Δέσποινα κι εμένα. Αποδεικνύεται μετά ότι ο Ρούτσι δεν κάλεσε κανέναν Μπισμπίκη και καμία Βανδή… Όλο αυτό δεν της έχει κάνει καλό. Του Μπισπίκη του είπαν ψέματα και τον κορόιδεψαν για να τον εκμεταλλευτούν. Ήταν σαν χαζοβιόλης ο Μπισμπίκης, τον εκμεταλλεύτηκαν, πήγε με την καλή του την καρδιά, ξεφτιλίστηκε. Κάποιοι αριστερούληδες θέλουν να εκμεταλλευτούν και αυτόν και τη Βανδή. Δεν είναι στη νοοτροπία της αριστεράς το lifestyle των μπουζουκιών. Η Αριστερά έχει έναν άλλον τρόπο έκφρασης και διασκέδασης, πάει αλλού να διασκεδάσει, σε άλλα μαγαζιά.

Ο αριστερός πιθανός εγκέφαλος όλου αυτού του θεάματος που έμπλεξε τον Μπισμπίκη και τη Βανδή, πιστεύω ότι μέσα του ακούει Βανδή και κάνει εμετό. Ποτέ δεν θα έμπλεκε τον Ρούτσι και την Αριστερά με τη Δέσποινα Βανδή. Χρησιμοποίησε όμως τον αγαθοβιόλη Μπισμπίκη και τον έμπλεξε λέγοντάς του ότι ο Ρούτσι είπε ότι θέλω τη Βανδή και τον Μπισμπίκη», ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



