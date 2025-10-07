Έβαλαν κάμερες παντού στον Νέο Μαρμαρά για τον λύκο που επιτέθηκε σε παιδί στην παραλία!

Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής φέρεται ότι παραμένει ο νεαρός λύκος που, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, είχε επιτεθεί σε 5χρονο παιδάκι, την ώρα που βρισκόταν σε παραλία της περιοχής.

Μια γυναίκα φέρεται να είπε ότι προσφάτως τον είδε έξω από τη μονοκατοικία που διαμένει.

Ο νεαρός λύκος που, όπως είχε γράψει το protothema.gr, παρουσιάζοντας και σχετικά βίντεο και φωτογραφίες, έκοβε βόλτες όλον τον Σεπτέμβριο ανάμεσα σε ξαπλώστρες και beach bar της περιοχής, παρουσιάζει μια ασυνήθιστη συμπεριφορά και προβληματική εξοικείωση με τους ανθρώπους και τις κατοικημένες περιοχές, αναζητώντας τροφή και νερό, έχοντας προφανώς αποκοπεί από την αγέλη του.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρία κοπέλας, ο λύκος προ της επιθέσεως στο 5χρονο παιδί, είχε επιτεθεί και στο σκυλάκι της, την ώρα που έκαναν βόλτα στην περιοχή.

Ο Δήμος Σιθωνίας από την πρώτη στιγμή, όπως έχει δηλώσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Θανάσης Μάλλινης, ζήτησε την συνδρομή της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», του Δασαρχείου, της Αστυνομίας και του ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής), προκειμένου να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την παγίδευση του, ενώ στη συνέχεια είχε δοθεί σχετική άδεια από το αρμόδιο υπουργείο να στηθούν παγίδες για να εγκλωβιστεί, αλλά και -αν χρειαστεί- να θανατωθεί.

«Ακόμα δεν τον έχουν πιάσει τον λύκο. Στήθηκαν κάμερες από την «Καλλιστώ» σε διάφορα μέρη και μια κάμερα τον «έπιασε» να τριγυρνάει στην περιοχή αλλά «ακόμα δεν έχουν στηθεί παγίδες» είπε στο protothema.gr ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας, Θανάσης Μαλλίνης που πρόσθεσε ότι «δεν έχει σημειωθεί άλλο συμβάν με επίθεση από τον λύκο».

Δεν μπήκαν παγίδες – «Θα τον χρησιμοποιήσουμε αναισθητικό όπλο»

Στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, όπως ανέφερε στο protothema.gr, ο υπεύθυνος Τύπου της «Καλλιστώ» Ιάσονας Μπάντιος έχουν εγκατασταθεί αρκετές κάμερες, καθώς και δύο έμπειρα μέλη της που νυχθημερόν αναζητούν τον νεαρό λύκο.

«Έχουμε βάλει παρά πολλές κάμερες και τον ψάχνουμε. Αν και τώρα τελευταία δεν είχε πολλές θεάσεις. Πριν από λίγες ημέρες τον είχαμε δει στις κάμερες και τώρα περιμένουμε να τον εντοπίσουμε και πάλι» είπε.

Όπως ανέφερε ο κ. Μπάντιος δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα παγίδες και η οργάνωση φαίνεται πως προσανατολίζεται στο να μην χρησιμοποιήσει παγίδες για τον εγκλωβισμό του λύκου.

«Είμαστε ακόμα στη φάση της προσπάθειας να μην βάλουμε παγίδες αλλά να πιάσουμε τον λύκο εξ αποστάσεως με χρήση αναισθητικού όπλου» τόνισε.

