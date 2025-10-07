«Είναι αλλεργικό το παιδί είπα στη νοσηλεύτρια», η μαρτυρία της μητέρας της 22χρονης που υπέστη σοκ λόγω λάθος φαρμάκου

Το περιστατικό στο Αττικόν, προστίθεται σε μία λίστα των τελευταίων ημερών που εγείρει ερωτήματα, και ευτυχώς είχε αίσιο τέλος

«Είναι αλλεργικό το παιδί είπα στη νοσηλεύτρια», η μαρτυρία της μητέρας της 22χρονης που υπέστη σοκ λόγω λάθος φαρμάκου
07 Οκτ. 2025 18:35
Pelop News

Πρόκειται για ακόμη ένα ιατρικό λάθος, συνέβη αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Αττικόν, όταν νοσηλεύτριες, μπέρδεψαν τους φακέλους ασθενών και χορήγησαν σε 22χρονη λάθος φάρμακο που της προκάλεσε αλλεργικό σοκ.

Οδηγός τύφλα στο μεθύσι πήρε σβάρνα 13 αυτοκίνητα!

Το νέο περιστατικό στο Αττικόν, προστίθεται σε μία λίστα των τελευταίων ημερών που εγείρει ερωτήματα, και ευτυχώς είχε αίσιο τέλος σε αντίθεση με εκείνο στην Άρτα, όπου μία έγκυος έχασε τη ζωή της καθώς της έδωσαν αντιβίωση που της προκάλεσε αλλεργική αντίδραση με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής 05.10.2025, όταν δύο νοσηλεύτριες χορήγησαν φάρμακο για αντιμετώπιση μυκήτων σε μία 22χρονη κοπέλα, το οποίο όμως προοριζόταν για άλλον ασθενή. Η κοπέλα παρουσίασε αλλεργική αντίδραση που ευτυχώς έγινε αμέσως αντιληπτή από τις νοσηλεύτριες και τους γιατρούς και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Η μητέρα της 22χρονης μίλησε αποκλειστικά στο Live News λέγοντας πως η κόρη της αναρρώνει και πως η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης.

«Το θέμα έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι καλά το παιδί αυτή την στιγμή. Έχουμε βάλει δικηγόρο. Η αντιβίωση δόθηκε ενώ εγώ ήμουν εδώ», είπε μεταξύ άλλων η μητέρα.

«Η κοπέλα νοσηλευόταν και δεν είχε πάρει αντιβίωση, τρεις ημέρες και έρχεται ξαφνικά και της βάζει αντιβίωση. Ρωτάω για ποιο λόγο μπαίνει η αντιβίωση της λέω. Μου λέει: “η (επίθετο 22χρονης) δεν είστε;”, λέω: “ναι”, “άρα” μου λέει: “για εσάς είναι η αντιβίωση” και συνεχίζει και την βάζει. Και της λέω: “είναι αλλεργική, είναι αλλεργικό το παιδί” της λέω».

«Με το που φεύγει, σηκώνεται το παιδί καθιστό και αρχίζει και της κάνει αλλεργία. Τρέχω κατευθείαν, την φωνάζω και της λέω: «έλα βγάλε την, της έκανε αλλεργία». Δύσπνοια, κοκκινίλα, κοκκίνισε ολόκληρη, βήχα και μετά μελάνιασε. Συνήλθε αμέσως γιατί ήρθαν κατευθείαν οι γιατροί και της χορηγήσαν αυτά που έπρεπε να της χορηγήσουν».

Για το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι «γίνεται πόλεμος» όταν έχει εφημερία το Αττικόν και πως είναι ένα επάγγελμα που γίνονται λάθη, όμως κοντά στον μέσο όρο.

«Ειδοποίησαν τους γιατρούς και οι αλλεργική αντίδραση αμέσως αντιμετωπίστηκε και η ασθενής είναι καλά στην υγεία της», ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Αττικόν»
«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της. Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.», αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Η ΕΔΕ για το περιστατικό
Για το περιστατικό έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ με τη διοίκηση του νοσοκομείου να παραδέχεται πως χορηγήθηκε στην ασθενή φάρμακο που δεν χρειαζόταν και το οποίο της προκάλεσε την αλλεργική αντίδραση.

Στον θάλαμο βραχείας νοσηλείας την ημέρα που έγινε το λάθος, υπήρχαν 15 ασθενείς με 2 νοσηλεύτριες στη βάρδια και αναμένεται η εσωτερική έρευνα για να δείξει τι ακριβώς συνέβη και μπέρδεψαν τους φακέλους των ασθενών.

Ο πατέρας της 22χρονης μετά το περιστατικό υπέβαλε μήνυση με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι δύο νοσηλεύτριες για σωματική βλάβη από αμέλεια.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:44 Η θέση που πήρε ο Λανουά για το πέναλτι της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, ΒΙΝΤΕΟ
19:34 Πούτιν και Ερντογάν επικοινώνησαν τηλεφωνικά για τη Γάζα
19:23 Καιρός (8/10/2025): Το φθινόπωρο ήρθε για να μείνει!
19:11 Έβαλαν κάμερες παντού στον Νέο Μαρμαρά για τον λύκο που επιτέθηκε σε παιδί στην παραλία!
19:00 Επίσκεψη Φαρμάκη στο Ρωμαϊκό Ωδείο -1,4 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια
18:58 Παραμέληση ανηλίκων: Πριν γίνει σύλληψη, ας υπάρξει φροντίδα
18:50 Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τελικά τρόλλαρε όλο τον κόσμο! Δείτε τι ανακοίνωσε
18:44 Σφίγγει ο κλοιός για τον Μακρόν, «παραιτήσου» λέει ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ
18:35 «Είναι αλλεργικό το παιδί είπα στη νοσηλεύτρια», η μαρτυρία της μητέρας της 22χρονης που υπέστη σοκ λόγω λάθος φαρμάκου
18:28 Όταν ένα παιδί σπάει τη σιωπή των ενηλίκων
18:15 σπιράλ για την δημοτική αρχή: «Στα λόγια χαρίζει, στην πράξη στερεί»
18:15 Οδηγός τύφλα στο μεθύσι πήρε σβάρνα 13 αυτοκίνητα!
18:11 Σήμερα το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»: Η Πανσέληνος Οκτωβρίου 2025
18:00 Τι σημαίνει η επιστροφή Τσίπρα το 2025;
17:53 Σιβηρία: Επίθεση με drones σε διυλιστήριο, «εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν» λένε οι Ρώσοι ΒΙΝΤΕΟ
17:45 Γιατί ο Πάνος Ρούτσι αποφάσισε να συνεχίσει την απεργία πείνας!
17:34 Μικρή αλλαγή, ίδια φοιτητική ενέργεια! Τροποποιήσεις στην έναρξη του “Welcome to UP 2025” λόγω καιρικών συνθηκών
17:30 Επιστροφή του Γιάννη Αναστασίου στον Παναιτωλικό!
17:24 Χαμός! Αυτή είναι η 13χρονη που αποβλήθηκε γιατί φορούσε πλαστικά σκουλαρίκια!
17:16 Λιβαδειά: Αγρότες έσπασαν τον κλοιό της αστυνομίας και περικύκλωσαν τον Κώστα Τσιάρα – Τι τους είπε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ