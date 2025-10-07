Οδηγός τύφλα στο μεθύσι πήρε σβάρνα 13 αυτοκίνητα!

Ένας 52χρονος οδηγός πήρε σβάρνα 13 αυτοκίνητα στην οδό Φυλής, στο κέντρο της Αθήνας, το απόγευμα της Δευτέρας (6/10/25), ενώ όπως προέκυψε στη συνέχεια, ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την Τροχαία, μετά το συμβάν με τα 13 αυτοκίνητα στην οδό Φυλής, έγινε αλκοτέστ στον οδηγό και διαπιστώθηκε ότι το αλκοόλ στον οργανισμό του ήταν 0,97 mg/l με όριο το 0,25 mg/l στην εκπνοή.

Επίσης, προέκυψε ότι ο 52χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί και να του επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο.

