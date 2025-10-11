Σαντορίνη: Μάχη ζωής για τον 5χρονο στην πισίνα – Προσπάθησαν πάνω από μία ώρα να τον επαναφέρουν

Για περισσότερο από μία ώρα, γιατροί, διασώστες του ΕΚΑΒ και ένας παρευρισκόμενος γιατρός που διέμενε στο ξενοδοχείο έδιναν μάχη για να επαναφέρουν στη ζωή το 5χρονο αγόρι που πνίγηκε στην πισίνα πολυτελούς καταλύματος στη Σαντορίνη. Οι προσπάθειες ανάνηψης ξεκίνησαν επί τόπου και συνεχίστηκαν στο Νοσοκομείο Θήρας, ωστόσο, παρά τη χρήση απινιδωτή και συνεχή ΚΑΡΠΑ, το παιδί δεν ανταποκρίθηκε.

Το αγοράκι, ινδικής καταγωγής, φέρεται να βρισκόταν αρκετή ώρα μέσα στο νερό. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φάει λίγο πριν το τραγικό περιστατικό, γεγονός που μπορεί να δυσχέρανε την αναπνοή του. Ο πατέρας του, 33 ετών, βρισκόταν επίσης στην πισίνα, χωρίς να αντιληφθεί ότι το παιδί είχε μπει στο νερό. Όταν κατάλαβε ότι είχε εξαφανιστεί από το οπτικό του πεδίο, άρχισε να το αναζητά πανικόβλητος. Τελικά, ένας συμπατριώτης του που κολυμπούσε κοντά, εντόπισε το παιδί στον πυθμένα και το ανέσυρε.

Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις για τον πνιγμό του 5χρονου σε πισίνα ξενοδοχείου – Ανάμεσά τους ο πατέρας του παιδιού

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, το παιδί δεν επανήλθε. Οι γιατροί συνέχισαν να προσπαθούν για περίπου μία ώρα ακόμη στο νοσοκομείο, χωρίς αποτέλεσμα.

Μετά την τραγωδία, συνελήφθησαν ο 38χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου, ο υπεύθυνος της πισίνας και ο πατέρας του παιδιού, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπήρξε αμέλεια ή πλημμελής επίβλεψη. Ο υπεύθυνος της πισίνας, σύμφωνα με τις αρχές, βρισκόταν τη στιγμή του περιστατικού σε άλλη πισίνα του ίδιου συγκροτήματος.

Η πισίνα είχε βάθος 1,40 μέτρα — επίπεδο που δεν επιβάλλει υποχρεωτικά την παρουσία ναυαγοσώστη, ωστόσο ο νόμος απαιτεί την ύπαρξη προσωπικού εκπαιδευμένου σε πρώτες βοήθειες. Η σήμανση στο χώρο προειδοποιούσε ότι η χρήση της πισίνας επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 13 ετών.

Ο δήμαρχος Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος, επιβεβαίωσε ότι το ξενοδοχείο διέθετε απινιδωτή και ότι χρησιμοποιήθηκε άμεσα, ενώ η αστυνομία διερευνά εάν τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας. «Οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν δυνατό, όμως, δυστυχώς, δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή», δήλωσε ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι «εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα» γύρω από το τραγικό δυστύχημα που συγκλονίζει το νησί.

