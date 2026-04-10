Σαντορίνη: Το Πάσχα της κατάνυξης και του φωτός

Η Θήρα αποκαλύπτει το πιο μυσταγωγικό της πρόσωπο μέσα από έθιμα που χάνονται στα βάθη των αιώνων.

10 Απρ. 2026 11:52
Pelop News

Η Σαντορίνη δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο εμβληματικός βράχος της Καλντέρας και το διάσημο ηλιοβασίλεμα στην Οία αποτελούν σταθερούς πόλους έλξης για το παγκόσμιο jet set. Ωστόσο, υπάρχει μια εποχή που το νησί αποβάλλει τον lifestyle μανδύα του και «ντύνεται» με μια υποβλητική αύρα που καθηλώνει: το Πάσχα. Εδώ, η Μεγάλη Εβδομάδα δεν είναι απλώς μια θρησκευτική γιορτή, αλλά μια ζωντανή εμπειρία αισθήσεων, όπου η παράδοση συναντά την ιστορία και η φωτιά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Εμπορείο: Η ηχώ της παράδοσης

Στο Εμπορείο, το μεγαλύτερο και ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα μεσαιωνικά χωριά της Σαντορίνης, η Μεγάλη Παρασκευή έχει τον δικό της, ιδιαίτερο ήχο. Το απόγευμα, οι άνδρες του χωριού δίνουν ραντεβού στην πλατεία για τα «Σήμαντρα».

Κρατώντας μια ελληνική σημαία και αυτοσχέδια κρουστά όργανα, δημιουργούν μια θορυβώδη πομπή που διασχίζει τα δαιδαλώδη σοκάκια. Το έθιμο, που λέγεται ότι ξεκίνησε την περίοδο της Τουρκοκρατίας ως τρόπος κλήσης των πιστών, μετατρέπεται σε μια γιορτή φιλοξενίας. Οι πόρτες των σπιτιών ανοίγουν, η παραδοσιακή τσικουδιά ρέει άφθονη και τα νηστίσιμα κεράσματα προσφέρονται απλόχερα σε όσους ακολουθούν την πομπή.

Πύργος: Το χωριό που «φλέγεται»

Αν υπάρχει μια στιγμή που ο χρόνος σταματά στη Σαντορίνη, αυτή είναι η περιφορά του Επιταφίου στον Πύργο Καλλίστης. Καθώς πέφτει το σκοτάδι, το μεσαιωνικό χωριό μεταμορφώνεται σε ένα φλεγόμενο σκηνικό δέους.

Χιλιάδες «Ντενεκεδάκια» (αυτοσχέδια λυχναράκια με παραφίνη και ροκανίδια) τοποθετούνται στις στέγες, στα τείχη του ενετικού κάστρου και στις πεζούλες, φωτίζοντας τη διαδρομή του Επιταφίου. Η εικόνα του λόφου να τρεμοπαίζει κάτω από το φως της φωτιάς είναι συγκλονιστική, ενώ η μυρωδιά από το λιβάνι και το ροδόνερο που ραίνουν οι γυναίκες τον Επιτάφιο δημιουργεί μια ατμόσφαιρα καθαρής μυσταγωγίας.

Φροντίστε να φτάσετε στον Πύργο νωρίς το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής για να ζήσετε την προετοιμασία και να εξασφαλίσετε μια θέση με θέα το μοναδικό αυτό «πύρινο» υπερθέαμα.

Ανάσταση στο ψηλότερο σημείο του νησιού

Για όσους αναζητούν την κατάνυξη μακριά από τον θόρυβο των βεγγαλικών, η Μονή του Προφήτη Ηλία είναι ο απόλυτος προορισμός για τη νύχτα της Ανάστασης. Στα 567 μέτρα υψόμετρο, το «Χριστός Ανέστη» αντηχεί σε ένα περιβάλλον ιστορικής βαρύτητας, καθώς εκεί φυλάσσεται η μίτρα του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’.

Από το προαύλιο της Μονής, το θέαμα είναι πανοραμικό: ολόκληρη η Σαντορίνη απλώνεται στα πόδια σας, με τα πυροτεχνήματα από κάθε χωριό να φωτίζουν το Αιγαίο σαν μια πολύχρωμη βροχή αστέρων.

