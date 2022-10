Σαρλ Μισέλ: Στα Τίρανα στις 6 Δεκεμβρίου η Σύνοδος ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων

Στις 6 Δεκεμβρίου, στα Τίρανα θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων σύμφωνα με ανάρτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ στο Twitter τονίζοντας ότι «τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Θα πραγματοποιήσουμε την επόμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στην περιοχή – στις 6 Δεκεμβρίου στα Τίρανα της Αλβανίας για να επιβεβαιώσουμε την ενισχυμένη δέσμευσή μας.

Τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια χρειάζονται ο ένας τον άλλον» ανέφερε ο κ. Μισέλ.

We will hold the next #EU #WesternBalkans summit in the region – on 6 December in Tirana, Albania 🇦🇱 to reaffirm our reinforced engagement.

Western Balkans are a key priority for the European Union.

The EU and the Western Balkans need each other.@ediramaal

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 23, 2022