Σαβάλια Ηλείας: Εκτροπή αυτοκινήτου με εγκλωβισμό ηλικιωμένης οδηγού

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη το πρωί της Τρίτης ηλικιωμένη οδηγός σε επαρχιακό δρόμο στα Σαβάλια του δήμου Ήλιδας, όταν το αυτοκίνητό της εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χαντάκι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος από αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα την εκτροπή του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης και τη μετέφεραν σε φορείο.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων πρώτων βοηθειών, ενώ τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία.

