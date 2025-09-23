Σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης από τον Δήμο Πατρέων για σχολεία, παιδικούς σταθμούς και αθλητικά κτίρια

Σε μια περίοδο που η ενεργειακή κρίση και η κλιματική αλλαγή καθιστούν επιτακτική την εξοικονόμηση πόρων, ο Δήμος Πατρέων ενέκρινε το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) για την επόμενη τετραετία. Το Σχέδιο αποτελεί εργαλείο στρατηγικής για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα δημοτικά ακίνητα, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για το 2030 και το 2040, ενώ ουσιαστικά προτείνει σε ποια κτίρια πρέπει να γίνουν εργασίες για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που εμφανίζουν «σπατάλες» λόγω παλαιότητας.

Σύμφωνα με το Σχέδιο, η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων στοχεύει στη θερμική θωράκιση, την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), καθώς και στην αντικατάσταση φωτισμού με τεχνολογία LED. Παράλληλα, προβλέπεται εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ορθολογική κατανάλωση ενέργειας.

Η πρώτη φάση του ΣΕΑΚ αφορά κτίρια που έχουν ήδη αξιολογηθεί ως υψηλής προτεραιότητας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενώ για αρκετά εξ αυτών έχουν κατατεθεί αιτήσεις χρηματοδότησης. Με βάση τον χρονοπρογραμματισμό, για όλα τα παρακάτω κτίρια ο στόχος είναι να ξεκινήσει η υλοποίηση έργων το δεύτερο εξάμηνο του 2026 αν και κάτι τέτοιο φαντάζει πρακτικά δύσκολο. Ειδικότερα, στο επίκεντρο βρίσκονται:

⦁ το 20ο και 50ο Νηπιαγωγείο,

⦁ το 26ο Δημοτικό Σχολείο (σε δύο φάσεις),

⦁ το 3ο Δημοτικό Σχολείο και το 5ο Νηπιαγωγείο,

⦁ ο Α΄, Β΄ και Ι΄ Παιδικός Σταθμός,

⦁ το 2ο ΕΠΑΛ Πατρών,

⦁ το Κλειστό Γήπεδο Αλεξιώτισσας,

⦁ οι εγκαταστάσεις του ΣΕΓΑΣ,

⦁ το κτίριο του ΚΟΔΗΠ στη Βενιζέλου.

Στόχος του Δήμου για την επόμενη τετραετία είναι:

⦁ ανακαίνιση τουλάχιστον 5% της συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας των δημοτικών κτιρίων,

⦁ επίτευξη 30% ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας,

⦁ και 30% μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις παρεμβάσεις.

Υπογραμμίζεται ότι η ύπαρξη εγκεκριμένου ΣΕΑΚ αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτήσεων. Παράλληλα, η σχετική εισήγηση που εγκρίθηκε σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, χαρακτηρίζει την ενεργειακή διαχείριση «αναπτυξιακό μοχλό» για την πόλη, καθώς η μείωση των ενεργειακών δαπανών απελευθερώνει πόρους που μπορούν να επενδυθούν σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις.

Η πρόκληση για την υλοποίηση του Σχεδίου εντοπίζεται στην ωρίμανση των έργων, δηλαδή στις φάσεις μελετών, αδειοδοτήσεων και δημοπράτησης, που απαιτούν τη συνεργασία πολλών υπηρεσιών αλλά και εξωτερικών τεχνικών συμβούλων. Ηδη, για τα περισσότερα από τα προαναφερθέντα κτίρια έχει ξεκινήσει η διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησης.

Με το ΣΕΑΚ, ο Δήμος Πατρέων φιλοδοξεί να αναβαθμίσει υποδομές εκπαίδευσης, παιδικής φροντίδας και αθλητισμού, μειώνοντας παράλληλα το ενεργειακό αποτύπωμα της πόλης. Οπως τονίζεται, «η υλοποίηση των έργων δεν είναι μόνο περιβαλλοντική αναγκαιότητα, αλλά και επένδυση για την ποιότητα ζωής των δημοτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Πάτρας».

