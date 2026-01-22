Σε 132 εκατ. ευρώ η ετήσια κρατική χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων για το 2026 – Πόσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Υπεγράφη σήμερα, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2026, από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη η απόφαση για την κατανομή της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία για το οικονομικό έτος 2026, η συνολική κρατική επιχορήγηση προς τα Πανεπιστήμια ανέρχεται σε 132.000.000 ευρώ, ποσό που κατανέμεται βάσει αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων, όπως προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Πώς κατανέμεται η χρηματοδότηση

Από το συνολικό ποσό:

92.400.000 ευρώ (70%) κατανέμονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως το μέγεθος των ιδρυμάτων, ο αριθμός φοιτητών και το προσωπικό,

39.600.000 ευρώ (30%) αποδίδονται βάσει ποιοτικών δεικτών, που αφορούν την ακαδημαϊκή επίδοση, την έρευνα, τη στρατηγική ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση.

Για κάθε πανεπιστήμιο αποτυπώνεται τόσο το ποσοστό συμμετοχής του σε κάθε κατηγορία όσο και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, με τελικό αποτέλεσμα το συνολικό ετήσιο ύψος της επιχορήγησης.

Εκτός κατανομής η ΑΣΚΤ

Σημειώνεται ότι η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) δεν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω κατανομή, καθώς εξαιρείται βάσει Υπουργικής Απόφασης. Για το οικονομικό έτος 2026 προβλέπεται ειδική χρηματοδότηση ύψους 1.150.000 ευρώ, σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές ρυθμίσεις.

Τα μεγαλύτερα ποσά χρηματοδότησης

Την υψηλότερη συνολική επιχορήγηση λαμβάνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με 16.193.760 ευρώ. Από αυτά:

10.309.992 ευρώ προέρχονται από τα αντικειμενικά κριτήρια (ποσοστό 11,15%),

5.883.768 ευρώ από τα ποιοτικά κριτήρια (ποσοστό 14,85%).

Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με συνολικό ποσό 15.621.144 ευρώ, εκ των οποίων:

10.343.256 ευρώ αντιστοιχούν σε αντικειμενικά κριτήρια (11,19%),

5.277.888 ευρώ σε ποιοτικά κριτήρια (13,32%).

Σημαντική χρηματοδότηση λαμβάνουν επίσης:

το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 9.884.028 ευρώ,

το Πανεπιστήμιο Πατρών με 9.786.876 ευρώ,

και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με 8.527.992 ευρώ.

Μεσαίες και μικρότερες επιχορηγήσεις

Στην ενδιάμεση κατηγορία εντάσσονται:

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 7.461.036 ευρώ,

το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 7.289.700 ευρώ,

το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με 6.135.096 ευρώ,

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 5.618.316 ευρώ,

το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με 5.611.716 ευρώ,

καθώς και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που λαμβάνουν περίπου 5,3 εκατ. ευρώ το καθένα.

Χαμηλότερα ποσά καταγράφονται σε μικρότερα ή ειδικού χαρακτήρα ιδρύματα, όπως:

το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με 1.169.388 ευρώ,

το Πολυτεχνείο Κρήτης με 1.891.164 ευρώ,

το Πάντειο Πανεπιστήμιο με 2.161.764 ευρώ,

και το Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., το οποίο λαμβάνει 878.592 ευρώ, το μικρότερο συνολικό ποσό.

Διαφοροποιήσεις στα ποιοτικά κριτήρια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή μεταξύ αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων. Χαρακτηριστικά, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό στα ποιοτικά κριτήρια (5,386%) σε σχέση με τα αντικειμενικά (3,530%), επιβεβαιώνοντας τον έντονο ερευνητικό του χαρακτήρα. Αντίθετα, ιδρύματα όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσιάζουν πιο ισορροπημένη κατανομή.

Στο σύνολο των ΑΕΙ, τα ποσοστά σε κάθε κατηγορία ανέρχονται αθροιστικά σε 100%, γεγονός που επιβεβαιώνει την πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Όπως αποτυπώνεται στο γράφημα, τα ιδρύματα που «κερδίζουν» περισσότερο από τα ποιοτικά κριτήρια είναι το ΕΚΠΑ, με τη μεγαλύτερη θετική διαφορά, και ακολουθούν το ΑΠΘ και το ΕΜΠ. Θετική –αν και μικρότερη– επίδραση καταγράφεται επίσης για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και για τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, το Χαροκόπειο και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η σημασία της ετήσιας επιχορήγησης

Η ετήσια κρατική χρηματοδότηση αποτελεί βασικό εργαλείο λειτουργικής και αναπτυξιακής στήριξης των πανεπιστημίων. Επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητά τους να καλύπτουν πάγιες ανάγκες, να ενισχύουν την έρευνα, να αναπτύσσουν νέες ακαδημαϊκές δράσεις και να βελτιώνουν τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, η σύνδεση μέρους της χρηματοδότησης με ποιοτικούς δείκτες αναδεικνύει τη στρατηγική επιλογή ενίσχυσης της αριστείας, της καινοτομίας και της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών ΑΕΙ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



