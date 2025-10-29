Σε ένα μήνα ανοίγει το νέο κατάστημα εστίασης στα Ψηλαλώνια-Δείτε πως θα λέγεται

Ηδη, ο ιδιοκτήτης είναι σε διαδικασία ανεύρεσης προσωπικού

 

Σε ένα μήνα ανοίγει το νέο κατάστημα εστίασης στα Ψηλαλώνια-Δείτε πως θα λέγεται
29 Οκτ. 2025 10:40
Pelop News

Στην τελική ευθεία έχουν μπει πλέον οι εργασίες  ανακατασκευής για την έναρξη του καταστήματος εστίασης που θα αποτελεί νέο hot spot στην πόλη, στην πλατεία Υψηλών Αλωνιών.

Αναφερόμαστε το «Τalks» το οποίο έχει περάσει σε νέους ιδιοκτήτες που έχουν ήδη στην κατοχή τους τα vermut και οι οποίοι έχουν δώσει εντολή στα συνεργεία να επιτάχυναν ρυθμούς.

Ήδη τα συνεργεία δουλεύουν σχεδόν καθημερινά στον χώρο  δίνοντας νέο στυλ στο στέκι των Υψηλών Αλωνιών και ο προγραμματισμός είναι  το μαγαζί να είναι έτοιμο στα τέλη Νοεμβρίου ώστε να προλάβει την εορταστική  περίοδο των Χριστουγέννων.

Όσον αφορά το όνομα  του νέου καταστήματος εστίασης, αυτό σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr θα είναι vermut, όπως λέγεται και το κατάστημα που διατηρεί με επιτυχία ο επιχειρηματίας στην παραλία των Βραχνεϊκων.

 

 

 
