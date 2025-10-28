Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων 28ης Οκτωβρίου: Πού παρατηρείται κίνηση

Η επιστροφή των εκδρομέων της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου εξελίσσεται ομαλά στους κύριους οδικούς άξονες προς την Αθήνα, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Μέχρι τις 19:25 της Τρίτης 28 Οκτωβρίου 2025, έχουν καταγραφεί 26.358 οχήματα που επέστρεψαν μέσω της Αθηνών-Κορίνθου και 22.920 μέσω της Αθηνών-Λαμίας.

Πυκνή ροή οχημάτων παρατηρείται αυτήν την ώρα στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, από το ύψος των Αφιδνών και τον Άγιο Στέφανο προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Παρόμοιες καθυστερήσεις 15-20 λεπτών αναφέρονται στα Διόδια Κορωπίου στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπως μεταδίδει η Attiki Odos Traffic.

Η κυκλοφορία παραμένει αυξημένη και στα δύο εθνικά δίκτυα, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν ιδιαίτερα εμπόδια, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση χιλιάδων ταξιδιωτών μετά το τριήμερο της εορτής. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, προτρέποντας τους οδηγούς να ελέγχουν την πορεία σε πραγματικό χρόνο μέσω εφαρμογών και ενημερωτικών πυλών.

