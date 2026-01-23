Σε εξελιξη οι κρίσεις στην ΕΛΑΣ.: Αποστρατεύονται δύο Αντιστράτηγοι – Αλλαγές στην ηγετική πυραμίδα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, με πληροφορίες για αποστρατείες και προαγωγές ανώτατων αξιωματικών, που αλλάζουν τη διοικητική δομή της φυσικής ηγεσίας του Σώματος.

23 Ιαν. 2026 13:07
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις τελευταίες ώρες το Συμβούλιο κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, στο γραφείο του Αρχηγού στην Κατεχάκη, μετά την ανανέωση της θητείας του Αρχηγού του Σώματος Δημήτρης Μάλλιος. Οι κρίσεις είχαν καθυστερήσει λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται πως αποστρατεύονται δύο Αντιστράτηγοι, ο μέχρι σήμερα Υπαρχηγός του Σώματος Πασχάλης Συριτούδης και ο Επιτελάρχης Χαράλαμπος Καλόγηρος.

Προαγωγές Αντιστρατήγων

Στον βαθμό του Αντιστρατήγου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προάγονται δύο Υποστράτηγοι:

  • ο επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη Νικόλαος Σπυριδάκης,
  • και ο μέχρι πρότινος Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Επιτελικού Συντονισμού του Αρχηγείου Ιωάννης Σκούρας.

Η νέα διοικητική πυραμίδα της ΕΛ.ΑΣ.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, η νέα δομή της φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας διαμορφώνεται ως εξής:

  • Α’ Υπαρχηγός: Ο ήδη Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, με ρόλο Επιχειρησιακού Υπαρχηγού.
  • Β’ Υπαρχηγός: Ο Ιωάννης Σκούρας, ως Επιτελικός Υπαρχηγός.

Στη Βόρεια Ελλάδα παραμένει ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ενώ καθήκοντα Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος αναλαμβάνει ο Νικόλαος Σπυριδάκης.

