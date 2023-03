Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 320.000 κάτοικοι στα Βανουάτου – Σεισμός 6,5 Ρίχτερ και κυκλώνας ΒΙΝΤΕΟ

Σεισμός 6,5 Ρίχτερ και κυκλώνας χτύπησε τα Βανουάτου με αποτέλεσμα να κηρυχτούν τα νησιά και οι 320.000 κάτοικοί τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο σεισμός καταγράφτηκε χθες Πέμπτη 2/3 στις 20:04 (ώρα Ελλάδας) στα ανοικτά του μεγάλου νησιού Εσπίριτου Σάντο, 82 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το χωριό Πορτ Ολρί, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικής (USGS). Το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα και ακολούθησε μετασεισμός 5,4 βαθμών.

Το κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC), με έδρα τη Χαβάη, σημείωσε σε ανακοίνωσή του πως δεν ανέμενε να χτυπήσει τσουνάμι μετά τον κύριο σεισμό.

Τα Βανουάτου πλήττονται ταυτόχρονα από τον κυκλώνα Κέβιν, που ώθησε τις αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τζο Χάρι Κάρου.

Vanuatu hit with earthquake as second major cyclone in two days bears down on Port Vila https://t.co/yjV2S4ZTsV #Vanuatu pic.twitter.com/26VprqnqHA

Ο πρωθυπουργός Ισμαήλ Καλσακάου κάλεσε τις τοπικές αρχές να «βοηθήσουν τις κοινότητες στις εργασίες καθαρισμού» και «να αποτρέψουν την εξάπλωση ασθενειών», προσθέτοντας πως δεν αποκλείει το να κηρυχθεί κατάσταση φυσικής καταστροφής στις ζώνες που υπέστησαν τα βαρύτερα πλήγματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεκροί είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού στον Ειρηνικό Σονίλ Ραμ. Ωστόσο, εκατοντάδες πληγέντες παραμένουν συγκεντρωμένοι σε κέντρα υποδοχής στην πρωτεύουσα Πορτ Βίλα, σύμφωνα με την αστυνομία. Όταν έγινε ο σεισμός, πολλοί κάτοικοι ήταν στα σπίτια τους, καθώς σφοδροί άνεμοι που έφερε ο κυκλώνας ξερίζωναν δέντρα και στέγες σπιτιών.

I'm not one for posting during a natural disaster, but bloody hell – we haven't even had time to recover from Cat 4 #TCJudy just two days ago. Now Cat 3 #TCKevin is headed directly our way in the next few hours. This is a #ClimateEmergency #ClimateActionNow #Vanuatu pic.twitter.com/wamYbdnAqf

— Nick Howlett (@specificisland) March 3, 2023