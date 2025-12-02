Σε καθεστώς αποκλεισμών η χώρα: Αγροτικά μπλόκα σε Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο – Κλιμάκωση μέσα στις επόμενες ημέρες

Χιλιάδες τρακτέρ έχουν παρατάξει οι αγρότες σε κομβικά σημεία της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένους αποκλεισμούς στο οδικό δίκτυο. Από τη Νίκαια και τον Ε65 μέχρι τα Μάλγαρα, την Ήπειρο και τον Έβρο, οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται με νέα μπλόκα και προειδοποιήσεις για περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ κυβέρνηση και αγροτικοί σύλλογοι δείχνουν να κινούνται σε παράλληλες πορείες.

02 Δεκ. 2025 11:44
Pelop News

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε πλήρη ανάπτυξη αγροτικών μπλόκων, με τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο να αποτελούν επίκεντρα έντασης.

Κλειστές οδικές αρτηρίες, παρακαμπτήριες διαδρομές, συσκέψεις για νέα μπλόκα και συντονισμένες πορείες συνθέτουν ένα ογκώδες κύμα κινητοποιήσεων που τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν χωρίς σοβαρές λύσεις στα αιτήματά τους.

Ενισχύονται τα αγροτικά μπλόκα, σχέδιο αποκλεισμού Τελωνείων – Λιμανιών, η στάση της κυβέρνησης

Μπλόκα-κλειδιά σε Νίκαια, Ε65 και Μάλγαρα

Τα μεγαλύτερα μπλόκα παραμένουν στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Στη Νίκαια Λάρισας, όπου η ΠΑΘΕ έχει κοπεί στα δύο, η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της παλιάς εθνικής οδού. Το μπλόκο ενισχύεται με τρακτέρ από τον Πλατύκαμπο και τη Μαγνησία και αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000 μηχανήματα. Στον Ε65, έξω από την Καρδίτσα, περισσότερα από 1.500 τρακτέρ έχουν παραταχθεί, με συνεχείς συσκέψεις στα χωριά για τον καθορισμό της συντονιστικής επιτροπής.

Στα Μάλγαρα παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, με κυκλοφορία μόνο μέσω παρακαμπτήριων. Το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί με νέα οχήματα από τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Κλιμάκωση σε Μακεδονία & Θράκη – Στόχος τα τελωνεία και οι μεγάλοι κόμβοι

Οι αγρότες της Μακεδονίας και της Θράκης βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για νέα μπλόκα.
Από Πέμπτη και Παρασκευή, τρακτέρ από Δράμα, Σέρρες, Ξάνθη και Έβρο κατευθύνονται σε μεθοριακούς σταθμούς – Εξοχή, Κήποι και Κερδύλλια – με στόχο τον αποκλεισμό κρίσιμων σημείων της Εγνατίας Οδού.

Στο Κιλκίς, τρακτέρ έχουν ήδη μπλοκάρει το τελωνείο Δοϊράνης, ενώ στα Ευζώνια η κυκλοφορία είναι περιορισμένη για τα φορτηγά. Νέα κινητοποίηση προγραμματίζεται και στο Γυψοχώρι Πέλλας, όπου αγροτικοί σύλλογοι θα αποφασίσουν για αποκλεισμό δρόμων.

Θεσσαλία: Μοίρασμα γάλακτος, συνελεύσεις και παρουσία στα δικαστήρια

Στη Λάρισα, οι κτηνοτρόφοι μοίρασαν γάλα στην κεντρική πλατεία, διαμαρτυρόμενοι για τις εξευτελιστικές –όπως λένε– τιμές παραγωγού. Αργότερα θα μεταβούν στον κόμβο Πλατυκάμπου για νέα συνέλευση, ενώ την Πέμπτη δηλώνουν ότι θα δώσουν δυναμικό «παρών» στα δικαστήρια, όπου απολογούνται συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν στα προηγούμενα επεισόδια.

Ήπειρος: Κλειστή η εθνική προς Κακαβιά – Νέες κινητοποιήσεις σε Πρέβεζα και Άρτα

Στην Ήπειρο οι αποκλεισμοί επεκτείνονται. Στο Καλπάκι Ιωαννίνων, ο κόμβος έμεινε κλειστός για τρεις ώρες τις προηγούμενες ημέρες, ενώ σήμερα αναμένεται νέος αποκλεισμός της εθνικής Ιωαννίνων–Κακαβιάς από τις 16:00 έως τις 21:00. Αύριο οι αγρότες της Πρέβεζας στήνουν μπλόκο στον Λούρο, ενώ στην Άρτα ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος ετοιμάζει έξοδο στους δρόμους.

Δυτική Ελλάδα: Συνελεύσεις σε Αχαΐα και Αιγιάλεια

Στη Δυτική Αχαΐα, οι αγρότες συγκεντρώνονται την Τετάρτη στον κόμβο Κάτω Αχαΐας για λήψη αποφάσεων. Αντίστοιχα, στην Αιγιάλεια προγραμματίζεται συγκέντρωση στον κόμβο Σελινούντα. Το ίδιο βράδυ συνεδριάζει και ο αγροκτηνοτροφικός σύλλογος Ερυμάνθου.

Τα αιτήματα – «Δεν κάνουμε πίσω»

Ο πρωτογενής τομέας διεκδικεί άμεσες λύσεις απέναντι στο αυξανόμενο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις ενισχύσεις. Οι αγρότες θέτουν ως κορυφαία ζητήματα:

  • Τεράστιο ενεργειακό κόστος
  • Εξευτελιστικές τιμές παραγωγού
  • Χαμηλές επιδοτήσεις και καθυστερήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
  • Προστασία από ασθένειες, όπως η ευλογιά που πλήττει την κτηνοτροφία
  • Όπως σημειώνουν, η κατάσταση δεν επιτρέπει άλλη καθυστέρηση.

Η στάση της κυβέρνησης

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας δηλώνει διαθέσιμος για διάλογο, αλλά με την προϋπόθεση ότι δεν παραλύει η χώρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρει ότι «οι δρόμοι πρέπει να μένουν ανοιχτοί» και παραπέμπει στην Αστυνομία για την εφαρμογή του νόμου χωρίς «εκπτώσεις και αστερίσκους».

