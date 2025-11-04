Σε κλοιό φόβου ο Αλικιανός: Δρακόντεια μέτρα για την κηδεία της 56χρονης μετά το μακελειό στα Βορίζια

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας τελείται σήμερα στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης, που έπεσε νεκρή στους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει περικυκλώσει το χωριό για να αποτρέψει κάθε πιθανότητα νέας σύγκρουσης μεταξύ των δύο οικογενειών.

04 Νοέ. 2025 12:00
Pelop News

Ο Αλικιανός Χανίων βρίσκεται από το πρωί σε αστυνομικό κλοιό, καθώς σήμερα τελείται η κηδεία της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στο διπλό φονικό των Βοριζίων. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις σε όλο το χωριό, υπό τον φόβο επεισοδίων ή αντιποίνων, μετά την κηδεία του 39χρονου που έγινε τη Δευτέρα στο Ηράκλειο.

Από νωρίς το πρωί, αστυνομικοί επιτηρούν κάθε πρόσβαση προς τον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία, ενώ έχουν γίνει έλεγχοι ακόμη και στις ταράτσες των γύρω σπιτιών. Η παρουσία των αρχών είναι συνεχής και διακριτική, με οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. να περιπολούν στους δρόμους του χωριού.

Κάτοικοι του Αλικιανού περιγράφουν ένα κλίμα φόβου και ανησυχίας. «Η αστυνομία έχει ελέγξει τα πάντα, ακόμη και τις ταράτσες κοντά στην εκκλησία. Ο κόσμος είναι μουδιασμένος, όλοι φοβούνται μην ξεφύγει η κατάσταση», λένε χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια της 56χρονης αποφάσισε η κηδεία να γίνει στον Αλικιανό, παρότι η ίδια ζούσε και εργαζόταν αλλού. Ήταν το χωριό του συζύγου της, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του πριν λίγα χρόνια, και εκεί βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος.

Την ίδια ώρα, οι τοπικές αρχές έλαβαν απόφαση να κλείσουν τα σχολεία στις 11:00 το πρωί, καθώς η ώρα της κηδείας συμπίπτει με τη λήξη των μαθημάτων και οι γονείς εξέφρασαν ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών.

Παρά τη μεγάλη απόσταση των 140 χιλιομέτρων που χωρίζουν τον Αλικιανό από τα Βορίζια, οι φόβοι για νέα επεισόδια ή αντίποινα παραμένουν έντονοι. Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή θα διατηρηθεί και μετά την κηδεία, καθώς οι αρχές φοβούνται ότι η ένταση μπορεί να αναζωπυρωθεί.

Η Κρήτη παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, με την κοινωνία να ζητά να μπει τέλος στη βεντέτα που έχει βυθίσει δύο οικογένειες — και ολόκληρα χωριά — στο πένθος και στον φόβο.
