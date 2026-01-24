Σε κρίσιμη κατάσταση 6χρονη με εγκεφαλίτιδα από γρίπη – Μάχη στη ΜΕΘ, βελτίωση για 3χρονο αγόρι

Δύο παιδιά νοσηλεύονται σε ΜΕΘ με επιπλοκές της γρίπης, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για το 6χρονο κορίτσι και να απευθύνουν έκκληση στους γονείς για αυξημένη προσοχή.

24 Ιαν. 2026 11:24
Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση ενός 6χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων, με εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της γρίπης, ενώ σε καλύτερη κατάσταση βρίσκεται ένα 3χρονο αγόρι που επίσης νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υγείας του κοριτσιού, καθώς η εγκεφαλίτιδα έχει προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές. Αντίθετα, το 3χρονο αγόρι παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και δεν αποκλείεται να μεταφερθεί ακόμη και σήμερα σε απλό θάλαμο νοσηλείας.


Έκκληση από την ΠΟΕΔΗΝ προς τους γονείς

Μιλώντας στο Action24, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, τόνισε ότι η γρίπη έχει εξαπλωθεί ευρέως στην κοινότητα, με αποτέλεσμα ακόμη και παιδιά χωρίς υποκείμενα νοσήματα να καταλήγουν στη ΜΕΘ.

«Ένα τρίχρονο αγόρι είναι σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένα 6χρονο κορίτσι δίνει μάχη για τη ζωή του. Είναι διασωληνωμένο και κάνουμε ό,τι μπορούμε», ανέφερε, επισημαίνοντας τη ραγδαία αύξηση περιστατικών γρίπης και RSV στα παιδιατρικά νοσοκομεία.

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση προς τις οικογένειες να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το σύστημα υγείας πιέζεται από τη μεγάλη διασπορά των ιών. «Οι ευπαθείς ομάδες κινδυνεύουν ιδιαίτερα, ενώ και στα παιδιά υπάρχει μεγάλη διασπορά. Χρειάζεται προσοχή στις επαφές και στο σχολείο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα παιδιατρικά περιστατικά έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

