Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει στη Θεσσαλονίκη 18χρονη που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου

Στη Θεσσαλονίκη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» νοσηλεύεται μία 18χρονη που έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου.

Έπεσε δέντρο από τη νεροποντή στην Αθήνα – Τραυματίστηκε περαστικός

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 15.30 την Πέμπτη σε περιοχή του Κορδελιού. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη 18χρονη με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το voria.gr.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση ερευνά η Αστυνομία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



