«Σε ομηρία οι επικουρικοί»: Προειδοποίηση για παράλυση των Κέντρων Υγείας στη Δυτική Ελλάδα

Σε βαρύ κλίμα ανασφάλειας βρίσκονται οι επικουρικοί εργαζόμενοι της Πρωτοβάθμιας Υγείας, καθώς οι συμβάσεις τους λήγουν στο τέλος του έτους χωρίς καμία δέσμευση για ανανέωση. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ζητά άμεσα λύσεις από την κυβέρνηση και στήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

02 Δεκ. 2025 12:07
Pelop News

Έντονη ανησυχία προκαλεί το νέο κύμα λήξης συμβάσεων των επικουρικών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με τον Σύλλογο Εργαζομένων της 6ης ΥΠΕ να προειδοποιεί πως η αποχώρησή τους θα αφήσει δεκάδες Κέντρα Υγείας και υπηρεσίες κυριολεκτικά χωρίς δυνατότητα λειτουργίας. Παρά το γεγονός ότι οι δομές τους στηρίζονται σε αυτούς επί σειρά ετών, εκατοντάδες εργαζόμενοι παραμένουν και φέτος σε καθεστώς αβεβαιότητας.

Για ακόμη μία χρονιά, η λήξη των συμβάσεων των επικουρικών εργαζομένων του Υπουργείου Υγείας αφήνει σε καθεστώς αναμονής και ανασφάλειας εκατοντάδες υπαλλήλους της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Όπως τονίζει ο Σύλλογος Εργαζομένων, πρόκειται για προσωπικό που καλύπτει κρίσιμες ανάγκες και χωρίς το οποίο πολλά Κέντρα Υγείας, αλλά και οι υπηρεσίες της 6ης ΥΠΕ, θα αντιμετώπιζαν άμεσο κίνδυνο παράλυσης.

Την ώρα που προχωρούν νέες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού με διετείς συμβάσεις, όσοι ήδη υπηρετούν επί χρόνια δεν γνωρίζουν εάν και πότε θα ανανεωθεί η δική τους σύμβαση, ούτε για ποιο χρονικό διάστημα. Η αβεβαιότητα αυτή έχει οδηγήσει ήδη σε αποχωρήσεις, ενώ –σύμφωνα με τον Σύλλογο– η μειωμένη ελκυστικότητα των θέσεων στον δημόσιο τομέα έχει ως αποτέλεσμα ελάχιστο ενδιαφέρον για νέες προκηρύξεις.

Οι επικουρικοί, παρότι αποτελούν βασικό πυλώνα της καθημερινής λειτουργίας του ΕΣΥ, δεν έχουν δυνατότητα επαγγελματικού και οικογενειακού προγραμματισμού, δεν λαμβάνουν αξιολόγηση παραγωγικότητας, ενώ συμμετέχουν στις συλλογικές διαδικασίες χωρίς να μπορούν να εκλεγούν ως εκπρόσωποι του κλάδου τους.

Ο Σύλλογος καλεί τον πρωθυπουργό και το Υπουργείο Υγείας να δώσουν τέλος στο «καθεστώς ομηρίας», ζητώντας έγκαιρη και τουλάχιστον διετούς διάρκειας ανανέωση των συμβάσεων. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι η υπόσχεση για «ενισχυμένη συμμετοχή» σε μελλοντικές προκηρύξεις είναι ανεπαρκής, τη στιγμή που δεν έχουν καν ολοκληρωθεί οι οργανισμοί και τα οργανογράμματα των Κέντρων Υγείας.

Στην ανακοίνωση γίνεται έκκληση και προς τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να αναλάβουν δέσμευση στήριξης του αιτήματος, καθώς –όπως σημειώνεται– η συνέχιση του σημερινού καθεστώτος ανισότητας και επισφάλειας απειλεί με σοβαρές συνέπειες τη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας.

