Σε οριακό σημείο τα σχολεία στα Καλάβρυτα – Επιστολή «καμπανάκι» από τον Σύλλογο Γονέων

Σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό, τάξη χωρίς δάσκαλο για τρίτη φορά σε τρεις μήνες λένε οι γονείς

03 Δεκ. 2025 15:16
Την αγανάκτησή του για την υποστελέχωση και τη διαρκή επιδείνωση της κατάστασης στα σχολεία των Καλαβρύτων εκφράζει με επιστολή διαμαρτυρίας ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού, του Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων.

Παρά τις επανειλημμένες έγγραφες αιτήσεις των διευθυντών των σχολικών μονάδων, του Δήμου Καλαβρύτων, των Συλλόγων Γονέων και άλλων αρμόδιων φορέων, τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν, αλλά – όπως καταγγέλλεται – «γιαντώνονται», πλήττοντας ευθέως το δικαίωμα των παιδιών στη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση και επηρεάζοντας τη μαθησιακή τους πορεία.

Χωρίς βασικές ειδικότητες το Δημοτικό Σχολείο

Στο Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων εξακολουθούν να μην έχουν τοποθετηθεί σημαντικές ειδικότητες, ακόμη και μετά τις έως τώρα φάσεις πρόσληψης αναπληρωτών. Μεταξύ άλλων, απουσιάζουν:

  • Κοινωνική/ός Λειτουργός

  • Σχολική/ός Νοσηλευτής

  • Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής

  • Καθηγητής/τρια Γαλλικής γλώσσας

  • Εκπαιδευτικοί Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής και Μουσικής

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά κενά στη συνολική ανάπτυξη των μαθητών, τόσο σε γνωστικό όσο και σε κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Ανησυχία για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο

Ακόμη πιο ανησυχητική χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων, το οποίο καλείται να λειτουργήσει χωρίς ψυχολόγο, λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή, παρά το γεγονός ότι σε κεντρικό επίπεδο τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση.

Τάξη άλλαξε δάσκαλο τρεις φορές σε τρεις μήνες

Στην ήδη επιβαρυμένη εικόνα έρχεται να προστεθεί και η αποχώρηση ακόμη ενός εκπαιδευτικού από το Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα μία συγκεκριμένη τάξη να μένει χωρίς σταθερό δάσκαλο για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα τριών μηνών.

Όπως επισημαίνουν οι γονείς, τέτοιες συνθήκες όχι μόνο δεν συνάδουν με μια σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, αλλά δημιουργούν και ένα ασταθές και ανασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές.

«Η υπομονή μας τελείωσε» – Αίτημα για άμεση λύση

Ο Σύλλογος τονίζει ότι οι ανάγκες σε προσωπικό είναι γνωστές και καταγεγραμμένες από το τέλος κάθε σχολικής χρονιάς και, επομένως, η καθυστέρηση στις τοποθετήσεις δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Με ξεκάθαρο μήνυμα, οι γονείς απαιτούν:

  • Υπεύθυνη απάντηση από τους αρμόδιους φορείς

  • Άμεση στελέχωση όλων των σχολικών μονάδων

  • Οριστική κάλυψη των κενών σε διδακτικό και υποστηρικτικό προσωπικό

  • Διασφάλιση ποιοτικής και ισότιμης εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά

Η επιστολή διαμαρτυρίας υπογράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων.

