Σε πολιορκία τα Βορίζια: Ένταλμα για ανθρωποκτονία στον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη – 300 αστυνομικοί ερευνούν όπλα, συνεργούς και νέα στοιχεία

Η ένταση στα Βορίζια της Κρήτης παραμένει στα ύψη, με την ΕΛ.ΑΣ. να έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή για να αποτρέψει νέα αιματοχυσία και να εντοπίσει όσους συμμετείχαν στη φονική συμπλοκή που στοίχισε τη ζωή στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη.

Την ίδια ώρα, η έρευνα αποκτά νέα τροπή μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 43χρονου γαμπρού του θύματος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Στα Βορίζια καταθέτουν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, κατονομάζοντας συγγενείς του Καργάκη

Ο 43χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Ηρακλείου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Αρχικά είχε συλληφθεί την Τετάρτη για κατοχή όπλων, ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, βιντεοληπτικό υλικό τον καταγράφει τη στιγμή που πυροβολεί με καλάσνικοφ, οδηγώντας τις Αρχές στην απαγγελία βαρύτερων κατηγοριών.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει αναπτύξει περισσότερους από 300 αστυνομικούς – από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα ΤΑΕ και την Ασφάλεια – στα Βορίζια και στα γύρω χωριά, με νυχθημερόν περιπολίες και συνεχείς ελέγχους. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν κατ’ οίκον έρευνες, προσαγωγές και ελέγχους σε αγροτικές περιοχές, εγκαταλελειμμένα κτίρια και ακόμη και σε νεκροταφεία, καθώς υπάρχει η εκτίμηση ότι ο παράνομος οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή ενδέχεται να έχει αποκρυφτεί.

Πηγές της Αστυνομίας επισημαίνουν πως οι έρευνες θα συνεχιστούν για όσο απαιτηθεί, καθώς υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής και άλλων ατόμων που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί «αναζητούν οπλισμό που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε, όπως αυτόν που εντοπίστηκε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος» και πρόσθεσε πως «υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν συμμετοχή κι άλλων προσώπων».

Η ίδια τόνισε ότι, παρά τη σιωπή που επικρατεί στο χωριό, οι περισσότεροι κάτοικοι δηλώνουν στην αστυνομία πως δεν επιθυμούν τη συνέχιση της βεντέτας, ωστόσο ο φόβος και το πένθος και στις δύο οικογένειες κρατούν την κατάσταση εύθραυστη.

«Δεν είναι δυνατόν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, καθώς δεν μπορεί να προβλεφθεί πώς θα αντιδράσουν οι συγγενείς και οι κάτοικοι», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως το χωριό παραμένει υπό αστυνομική επιτήρηση μέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της αιματηρής σύγκρουσης και να εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

