Στα Βορίζια καταθέτουν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, κατονομάζοντας συγγενείς του Καργάκη

Καθημερινά «τρέχουν» οι εξελίξεις στην υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής με δύο νεκρούς στα Βορίζια της Κρήτης το περασμένο Σάββατο, καθώς καταθέτουν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη ενώ νωρίτερα η ΕΛΑΣ προχώρησε σε δύο προσαγωγές μετά από επιχείρηση στο χωριό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την οικογένεια Φραγκιαδάκη καταθέτουν η μητέρα των τριών αδελφών που παραδόθηκαν και συνελήφθησαν μετά την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας καθώς και η γυναίκα του ενός εξ αυτών (σ.σ. του 29χρονου).

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες καταθέτουν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου και κατονομάζουν δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη ως δύο εκ των τεσσάρων που κατά τις ίδιες πυροβολούσαν στο σημείο της αιματοχυσίας.

Λίγο νωρίτερα, εντωμεταξύ, στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη – το άτομο που έχει καταγραφεί σε βίντεο να πυροβολεί από ένα υψηλό σημείο στο χωριό το μοιραίο Σάββατο. Υπό τον φόβο επίθεσης οι αστυνομικοί, μάλιστα, του είχαν φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η απολογία των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ – ένας 26χρονος αδελφός των τριών που παραδόθηκαν την Τρίτη και ένας 30χρονος που είναι ξάδελφός τους – καθώς σε βάρος τους έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



