Σε προχωρημένο στάδιο η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Θέμα ημερών η ανακοίνωση», λέει ο Μαρινάκης

Σε λίγες ημέρες αναμένεται η ανακοίνωση της επόμενης συνάντησης Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

23 Ιαν. 2026 13:00
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διεργασίες για την επόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Όπως ανέφερε, η ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας της συνάντησης και του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι θέμα λίγων ημερών.

«Θα γίνει βεβαίως. Είναι νομίζω πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις. Είναι θέμα ολίγων ημερών η ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας όπου θα γίνει η επόμενη συνάντηση και το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο διάλογος δεν είναι υποχώρηση»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η επιλογή του διαλόγου αποτελεί στρατηγική συνέπειας και όχι ένδειξη αδυναμίας, τονίζοντας ότι δεν τέθηκαν ποτέ ζητήματα κυριαρχίας.
«Ο εύκολος δρόμος για έναν πρωθυπουργό είναι να παριστάνει τον τσάμπα πατριώτη… Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τον δρόμο της συνέπειας του διαλόγου, ο οποίος… δεν μίκρυνε τη χώρα, τη μεγάλωσε ουσιαστικά», είπε.

Πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις βασικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, όπως:

  • τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία,
  • τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό,
  • την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με Rafale και φρεγάτες Belharra.

Παράλληλα, στάθηκε στη συνεργασία με την Τουρκία στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας μείωση των ροών κατά 80% την τελευταία εξαετία, καθώς και αποκλιμάκωση των παραβιάσεων στον εναέριο χώρο.

Καμία μεσολάβηση Τραμπ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο μεσολάβησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα ελληνοτουρκικά, επαναλαμβάνοντας ότι η πάγια ελληνική θέση αναγνωρίζει ως μοναδική διαφορά με την Τουρκία τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, αποκλειστικά στη βάση του διεθνούς δικαίου και χωρίς συζήτηση θεμάτων κυριαρχίας.

