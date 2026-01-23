Σε προχωρημένο στάδιο η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Θέμα ημερών η ανακοίνωση», λέει ο Μαρινάκης

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διεργασίες για την επόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Όπως ανέφερε, η ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας της συνάντησης και του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι θέμα λίγων ημερών.

«Θα γίνει βεβαίως. Είναι νομίζω πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις. Είναι θέμα ολίγων ημερών η ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας όπου θα γίνει η επόμενη συνάντηση και το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο διάλογος δεν είναι υποχώρηση»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η επιλογή του διαλόγου αποτελεί στρατηγική συνέπειας και όχι ένδειξη αδυναμίας, τονίζοντας ότι δεν τέθηκαν ποτέ ζητήματα κυριαρχίας.

«Ο εύκολος δρόμος για έναν πρωθυπουργό είναι να παριστάνει τον τσάμπα πατριώτη… Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τον δρόμο της συνέπειας του διαλόγου, ο οποίος… δεν μίκρυνε τη χώρα, τη μεγάλωσε ουσιαστικά», είπε.

Πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις βασικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, όπως:

τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία,

τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό,

την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με Rafale και φρεγάτες Belharra.

Παράλληλα, στάθηκε στη συνεργασία με την Τουρκία στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας μείωση των ροών κατά 80% την τελευταία εξαετία, καθώς και αποκλιμάκωση των παραβιάσεων στον εναέριο χώρο.

Καμία μεσολάβηση Τραμπ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο μεσολάβησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα ελληνοτουρκικά, επαναλαμβάνοντας ότι η πάγια ελληνική θέση αναγνωρίζει ως μοναδική διαφορά με την Τουρκία τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, αποκλειστικά στη βάση του διεθνούς δικαίου και χωρίς συζήτηση θεμάτων κυριαρχίας.

