Σε θετικό πρόσημο η αγορά των smartphone για το 2ο τρίμηνο, τι ισχύει στην Ευρώπη

Την τρίτη καλύτερη επίδοση, παγκοσμίως, πέτυχε το 3ο τρίμηνο του 2025 η ευρωπαϊκή αγορά smartphones: άνοδος 3% στις αποστολές σε διεθνές επίπεδο

Η ευρωπαϊκή αγορά smartphones διευρύνθηκε κατά 2% το 3ο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας την τρίτη ταχύτερη ανάπτυξη παγκοσμίως και σηματοδοτώντας επιστροφή σε τροχιά ανάκαμψης. Η θετική διεθνής δυναμική, με άνοδο 3% στις παγκόσμιες αποστολές και 320,1 εκατ. συσκευές και η ενίσχυση της ζήτησης από τις αναδυόμενες οικονομίες ενίσχυσαν και το ευρωπαϊκό κλίμα, μετά από μια διετία γεμάτη αβεβαιότητα, πιέσεις αποθεμάτων και αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με σχετική ανάλυση της Omdia, η ευρωπαϊκή αγορά smartphones αφήνει σταδιακά πίσω της μια περίοδο έντονης επιφυλακτικότητας και επιστρέφει σε ανάπτυξη. Από τα στοιχεία της εταιρείας προκύπτει ότι η ευρωπαϊκή αγορά σημείωσε αύξηση 2% σε ετήσια βάση στο 3ο τρίμηνο του 2025, κατακτώντας την τρίτη καλύτερη επίδοση παγκοσμίως.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε ευθυγράμμιση με την παγκόσμια ανάκαμψη της αγοράς, η οποία αυξήθηκε κατά 3% και έφτασε τα 320,1 εκατομμύρια συσκευές, σηματοδοτώντας επιστροφή σε θετικό ρυθμό μετά από ένα δύσκολο 1ο εξάμηνο.

Το 2025 ξεκίνησε με σημαντική αβεβαιότητα: αλλαγές στη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, αναδιάρθρωση εφοδιαστικών αλυσίδων και συγκρατημένη λιανική ζήτηση, οδήγησαν τους προμηθευτές σε προσεκτικές κινήσεις και χαμηλότερη παραγωγή. Ωστόσο, η εικόνα άρχισε να αντιστρέφεται από το καλοκαίρι, όταν οι κατασκευαστές προχώρησαν σε ταχύτερη εξομάλυνση αποθεμάτων, εκμεταλλεύτηκαν ευκαιρίες καναλιού και προχώρησαν σε προώθηση νέων μοντέλων ενόψει της σχολικής και εορταστικής περιόδου.

Samsung και Apple διατηρούν την κορυφή

Η Samsung παρέμεινε ο κορυφαίος κατασκευαστής παγκοσμίως με 60,6 εκατ. αποστολές και αύξηση 6% ετησίως. Η επιτυχία των αναδιπλούμενων Galaxy Z Fold7 / Flip7 και η ισχυρή πορεία της σειράς Galaxy A σε αγορές, όπως η Ασία και η Μέση Ανατολή, ενίσχυσαν την παρουσία της, με θετικό αντίκτυπο και στην Ευρώπη, όπου η σειρά Α αποτελεί σταθερά επιλογή για ευρύ κοινό.

Η Apple ακολούθησε με 56,5 εκατ. συσκευές (+4%), ενισχύοντας το premium momentum της ενόψει του 4ου τριμήνου. Το iPhone 17 σημείωσε καλύτερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες, χάρη στη βελτιωμένη πρόταση αξίας, ενώ οι εκδόσεις Pro συνεχίζουν να καταγράφουν υψηλή ζήτηση διεθνώς.

Η Xiaomi διατήρησε σταθερή πορεία με 43,4 εκατ. συσκευές (+1%), απορροφώντας την πτώση στην Κίνα μέσω αύξησης σε άλλες περιοχές. Η Transsion σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των κορυφαίων παικτών, με +12% και άνοδο στην τέταρτη θέση, ενώ η vivo ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της σε Ινδία, Ασία, Αφρική και Λατινική Αμερική.

Η Ευρώπη επωφελείται από την παγκόσμια ανάκαμψη

Η εικόνα της Ευρώπης βελτιώνεται σε ένα περιβάλλον διαφοροποιημένης παγκόσμιας δυναμικής. Η Αφρική σημείωσε άνοδο 25% και η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού 5%, ενισχύοντας τον ρυθμό παραγωγής και διανομής, γεγονός που διευκόλυνε και την ευρωπαϊκή ομαλοποίηση αποθεμάτων.

Αντίθετα, η Βόρεια Αμερική και η Κίνα κατέγραψαν υποχώρηση, γεγονός που οδηγεί τους κατασκευαστές να αξιοποιούν πιο ενεργά την Ευρώπη ως αγορά σταθερής ζήτησης, αλλά και ως στρατηγική πλατφόρμα για το premium χαρτοφυλάκιό τους.

