Σε τροχιά μετασχηματισμού το Υπερταμείο – Κέρδη 1 δισ. ευρώ και μερίσματα 0,7 δισ. έως το 2027

Τον μετασχηματισμό του Υπερταμείου σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας για την Ανάπτυξη παρουσίασε η διοίκησή του, στο πλαίσιο ειδικής ενημερωτικής εκδήλωσης, όπου αναλύθηκαν τα οικονομικά μεγέθη, οι στρατηγικές προτεραιότητες και παραδείγματα δράσεων των θυγατρικών του ομίλου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της περιόδου 2025-2027, το Υπερταμείο διευρύνει τον ρόλο του, εστιάζοντας πλέον όχι μόνο στη διαχείριση δημόσιων επιχειρήσεων, αλλά και στη χρηματοδότηση και υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Η εκτελεστική διοίκηση εκτιμά ότι τα οργανικά κέρδη για την τριετία θα διαμορφωθούν στο 1 δισ. ευρώ, ενώ τα μερίσματα προς το Δημόσιο αναμένεται να φτάσουν τα 0,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα, για το 2026 προγραμματίζεται η δημοπράτηση έργων ύψους 1 δισ. ευρώ μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF).

Επενδυτικός βραχίονας και νέες πρωτοβουλίες

Κεντρικό ρόλο στον νέο σχεδιασμό διαδραματίζει το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF), με στόχο την κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία για επενδύσεις σε τομείς της Νέας Οικονομίας. Η πρώτη επένδυση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ εξετάζονται επιπλέον ευκαιρίες σε ψηφιακές και ενεργειακές υποδομές.

Το Υπερταμείο λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής (one-stop-shop) για επενδυτές, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την παρακολούθηση έργων εθνικής σημασίας, σε συνεργασία με φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Στο πλαίσιο του «Χάρτη Αξίας» για την περίοδο 2025-2027, προβλέπεται υψηλή ένταση έργων, μεταξύ των οποίων η έναρξη της επενδυτικής δραστηριότητας του HIIF και η λειτουργία του εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Υποδομές, λιμένες και ακίνητη περιουσία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση ενιαίου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένων και Μαρινών, ενώ ολοκληρώνονται έργα αναβάθμισης στους λιμένες Βόλου και Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα, δρομολογείται η αξιοποίηση του λιμένα Ελευσίνας μέσω υποπαραχώρησης εμπορικών δραστηριοτήτων και προχωρούν διαγωνισμοί για επιπλέον λιμένες και μαρίνες.

Έως το τέλος του 2027 προβλέπεται η ολοκλήρωση 20.000 αξιολογήσεων εγγραφών από την ΕΤΑΔ και άνω των 4.500 αποτιμήσεων ακινήτων, με στόχο τη σαφή αποτύπωση της αξίας της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Τέσσερα εμβληματικά ακίνητα ωριμάζουν προς αξιοποίηση, ενώ δύο αστικές αναπλάσεις σιδηροδρομικών σταθμών αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικούς αστικούς κόμβους.

Έργα εθνικής σημασίας και θυγατρικές

Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) προωθεί έργα σε τομείς όπως η υγεία, οι μεταφορές και οι δημόσιες υποδομές, με προγραμματισμό νέων δημοπρατήσεων 1 δισ. ευρώ το 2026.

Στις θυγατρικές του ομίλου καταγράφονται παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της λειτουργικότητας. Στον ΟΑΣΑ, το 2025 εντάχθηκαν 951 νέα λεωφορεία σε σύνολο 1.322 ενεργών, επεκτάθηκε η νυχτερινή λειτουργία του Μετρό τα Σάββατα και εφαρμόστηκαν ανέπαφες συναλλαγές μέσω κινητού.

Στα ΕΛΤΑ προχωρά ψηφιακός μετασχηματισμός με εξοπλισμό 1.330 ταχυδρόμων με tablets και φορητούς εκτυπωτές, ανανέωση στόλου με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες.

Η ΕΤΑΔ υλοποίησε περισσότερους από 35 διαγωνισμούς μισθώσεων και 13 συμβάσεις παραχώρησης σε ΟΤΑ, ενώ στη ΓΑΙΑΟΣΕ προχωρά η αξιοποίηση ακινήτων με έμφαση σε κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Παράλληλα, αναπτύσσεται σύστημα «Intelligent Traffic Management» για τη Διώρυγα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την ανάπλαση της ΔΕΘ και για την είσοδο επενδυτή στις Ελληνικές Αλυκές.

Οι τέσσερις πυλώνες στρατηγικής

Η στρατηγική του Υπερταμείου οργανώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Μετασχηματισμός δημόσιων επιχειρήσεων με σύγχρονες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Ανάπτυξη και αξιοποίηση υποδομών και περιουσιακών στοιχείων.

Συν-επενδύσεις σε τομείς της Νέας Οικονομίας.

Επιτάχυνση έργων εθνικής σημασίας.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης, το 2025 τοποθετήθηκαν 38 νέα μέλη διοικητικών συμβουλίων σε 14 εταιρείες του ομίλου, ενώ επιπλέον τοποθετήσεις προγραμματίζονται για το 2026.

Ο σχεδιασμός της περιόδου 2025-2027 αποτυπώνει τη μετάβαση του Υπερταμείου σε έναν επενδυτικό οργανισμό με διευρυμένο ρόλο στην υλοποίηση έργων και στην αξιοποίηση δημόσιων πόρων, με έμφαση σε μετρήσιμα οικονομικά αποτελέσματα και αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

