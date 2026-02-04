Σε τροχιά νέου ρεκόρ το αεροδρόμιο Αράξου: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για το καλοκαίρι του 2026

«Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν» λέει η παροιμία, και ταιριάζει γάντι στην περίπτωση του αεροδρομίου του Αράξου, το οποίο έχει ήδη μπει σε φάση προετοιμασίας ενόψει της θερινής σεζόν, όπου θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα καταγράψει νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης.

Το επισημαίνουμε αυτό, καθώς η περυσινή σεζόν έκλεισε με κινητικότητα σχεδόν 180.000 επιβατών για το καλοκαίρι του 2025 πλησιάζοντας το ρεκόρ του 2018, όταν είχαν καταγραφεί 188.000 επιβάτες. Ο αριθμός αυτός είναι σίγουρο ότι θα ξεπεραστεί το καλοκαίρι του 2026 με τις νέες πτήσεις και τα δρομολόγια που έχουν δρομολογηθεί.

Η δυναμική του κρατικού αεροδρομίου είναι δεδομένη και δεν είναι τυχαίο ότι ολοένα και περισσότερες αεροπορικές εταιρείες εντάσσουν τον Αραξο στο πτητικό τους πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η αερολιμενάρχης Ελένη Γιαννάκη προχωρά στις απαραίτητες κινήσεις που απαιτούνται για την περαιτέρω αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.

Για τον λόγο αυτό, σήμερα το μεσημέρι θα βρεθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στην οποία υπάγεται το αεροδρόμιο, όπου θα πραγματοποιηθεί εκτενής συζήτηση σχετικά με τις προετοιμασίες που πρέπει να γίνουν, ώστε το αεροδρόμιο Αράξου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της φετινής θερινής περιόδου.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΘΕΛΩ

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», τρία είναι τα βασικά αιτήματα που θα καταθέσει η δραστήρια αερολιμενάρχης στην συνάντηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

-Πρώτο και σημαντικότερο είναι η έλλειψη προσωπικού, καθώς μόνο τα τελευταία δύο χρόνια αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης τέσσερις μόνιμοι υπάλληλοι, χωρίς να αντικατασταθούν. Αυτό που θα ζητήσει η κ. Γιαννάκη είναι η πρόσληψη προσωπικού, έστω και με μορφή εποχικής απασχόλησης, προκειμένου να καλυφθούν πάγιες ανάγκες του αεροδρομίου.

-Το δεύτερο αίτημα σχετίζεται με εργασίες αναβάθμισης των εσωτερικών χώρων, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για τη συνολική βελτίωση του αεροδρομίου. Συγκεκριμένα, θα ζητηθεί η έγκριση χρηματοδότησης για εργασίες στεγανοποίησης των κτιρίων, βελτίωσης της περίφραξης στον εξωτερικό χώρο και ανακαίνισης των χώρων υγιεινής, αν είναι δυνατόν εντός της φετινής θερινής περιόδου.

-Το τρίτο αίτημα αφορά την έγκριση χρηματοδότησης για την αποψίλωση της βλάστησης περιμετρικά του αεροδρομίου, μια παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε εγκαίρως το 2025 και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα πρέπει να επαναληφθεί εγκαίρως και το 2026.

Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που θα τεθούν στη σημερινή συνάντηση, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται εξελίξεις.

Αλλωστε, η θερινή σεζόν για το κρατικό αεροδρόμιο δεν αργεί, με τις πρώτες πτήσεις να είναι προγραμματισμένες για τα τέλη Απριλίου, αμέσως μετά την εορτή του Πάσχα, περίοδο κατά την οποία αναμένεται να ανοίξει και η πλειονότητα των ξενοδοχειακών μονάδων, προκειμένου να υποδεχθούν τους πρώτους τουρίστες και μέχρι τότε θα πρέπει να γίνουν οι όποιες παρεμβάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί ήδη παρεμβάσεις αναβάθμισης στο αεροδρόμιο, όπως εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης που είχε υποστεί τμήμα του χώρου στάθμευσης, επισκευές στις εγκαταστάσεις διαχείρισης λυμάτων του αερολιμένα, καθώς και προμήθεια φαρμακευτικού υλικού σε συγκεκριμένα σημεία των εγκαταστάσεων.

