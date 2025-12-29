Σε βαρύ κλίμα το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Ακρίτα: Στο πλευρό της Έλενας Ακρίτα άνθρωποι του πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου ΦΩΤΟ

Σε βαρύ και φορτισμένο κλίμα τελείται το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου 2025 η κηδεία της πρώην βουλευτή Σύλβας Ακρίτα, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό κόσμο να δίνουν το «παρών» για το τελευταίο αντίο.

Τους παρευρισκόμενους υποδέχεται η κόρη της, Έλενα Ακρίτα, η οποία αποχαιρετά τη μητέρα της σε μια τελετή χαμηλών τόνων, όπως άλλωστε επιθυμούσε και η ίδια η οικογένεια. Ανάμεσα σε όσους βρίσκονται στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών είναι πρόσωπα που γνώρισαν τη Σύλβα Ακρίτα τόσο από τη δημόσια παρουσία της όσο και από την προσωπική της διαδρομή.

Η Σύλβα Ακρίτα έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου 2025, σε ηλικία 97 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα έντονο αποτύπωμα ζωής, αλλά και μια παρακαταθήκη ήθους και προσφοράς.

Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά – θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης. Τη σχετική ανακοίνωση είχε κάνει η Έλενα Ακρίτα μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τελετή ολοκληρώνεται σε κλίμα σιωπής και σεβασμού, με την οικογένεια να ευχαριστεί όσους βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη της Σύλβας Ακρίτα και να στηρίξουν τους δικούς της ανθρώπους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

